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Ahmet Kural'ın avukatından açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.11.2018 14:39 | Son Güncelleme

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp etmesinin ardından ortaya çıkan yeni detaylar herkesi şoke etti! Ahmet Kural'ın avukatı ise bugün açıklama yaparak müvekkilinin pazartesi günü ifade vereceğini açıkladı

Ahmet Kural'ın avukatından açıklama

Sıla ve Ahmet Kural ilişkilerine ikinci bir şansı vermiş, Şubat ayında ayrılan ikili 3 hafta önce yeniden bir araya gelmişti. Geçtiğimiz gün ise Sıla darp edildiğini söylerek koruma kararı aldırmıştı.

Sıla'nın darp raporunun ortaya çıkmasından sonra Ahmet Kural'a tepkiler arttı. Kural'ın avukatı ise bugün açıklama yaptı.

Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin pazartesi günü ifade vereceğini belirterek, "Olay yargıya intikal etmiştir. Taraflardan biri ifadesini vermiş, diğer taraf ise hala ifadesini vermemiştir. Hukuki sürecin sağlıklı devam etmesi ve masumiyet karinesinin zarar görmemesi adına herkesin ve taraf avukatlarının üstüne düşeni yapması gereklidir" dedi.

AHMET KURAL PAZARTESİ İFADE VERECEK

Avukat Sibel Aydın'ın açıklaması şöyle:

1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 15.00’da müvekkilim Ahmet Kural hakkında yapılan şikayeti ve iddiaları medya aracılığıyla öğrenmekle birlikte 02.11.2018 Cuma günü sabah 8.30’da Çağlayan adliyesine giderek dosya içeriği tarafımızca alınmış dosyanın ilgili savcısıyla görüşülerek araya hafta sonunun girmesi nedeniyle Ahmet Bey’in 05.11.2018 Pazartesi günü ifade vermesi hususunda mutabık kalınmıştır.

Şunu önemle belirtmek isteriz ki olay yargıya intikal etmiştir. Taraflardan biri ifadesini vermiş, diğer taraf ise hala ifadesini vermemiştir. Hukuki sürecin sağlıklı devam etmesi ve masumiyet karinesinin zarar görmemesi adına herkesin ve taraf avukatlarının üstüne düşeni yapması gereklidir."

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
kadına şiddete HAYIR...
savunana bak bayan avukat...
ahmet kural iyi yapmış kimse durduğu yerde kadın a vurmaz herkes bu ülkede kadın i haklı buluyor hiç kimse hayatini durduğu yerde mahvetmez kadın şerefsizlilik yaptimi haklı olarak görünüyor esra Erol program inda bakin kocasını aldatan bir sürü kadin var birde kendilerini haklı görüyorlar fahişelik yap ondan sonra dayak yediği zaman kadın hakları diye savunma çıksın
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