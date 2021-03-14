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Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, nereli?

14.03.2021 00:43 | Son Güncelleme:
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Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT'de yayınlanacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile izleyenlerin karşısına çıkacak olan Ahmet Kural, daha önce Kardeş Payı, İşler Güçler, Düğün Dernek projelerinde büyük bir hayran kitlesi elde etmiştir. 39 yaşındaki Ahmet Kural bugüne kadar pek çok projede yer alarak gözde oyunculardan biri olmuştur. İşte, Ahmet Kural'ın hayatı...

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Ahmet Kural, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile dönüyor. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Kural, Müjdat Gezen, Oya Başar, Levent Kırca gibi ustalardan da dersler almıştır. İşte, Ahmet Kural hakkında merak edilenler...

AHMET KURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ahmet Kural 10 Kasım 1982 yılında Kütahya’da fünyaya gelmiştir. Ablasının konservatuvarda okumasından etkilenen Kural, oyuncu olmaya karar vermiştir. Lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katılmıştır.

Üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra Bilkent Üniversitesi’nde master yapan Kural, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Oyunculuk eğitimi sürerken Levent Kırca ve Oya Başar’ın kadrosuna dahil olan Ahmet Kural, o yıllarda Fikrimin İnce Gülü ve Evimin Erkeği dizileri ile profesyonel oyunculuk hayatına başlamıştır.

2010 yılında Çalgı Çengi filminde Murat Cemcir ile başrolü paylaşan Kural, 2012’de Star Tv’de yine Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile İşler Güçler dizisinde bir araya gelmiştir.

Murat Cemcir ile yakın dostluğu olan Ahmet Kural Düğün Dernek filminde de başrolleri paylaşmıştır.
İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.

2014 yılında dönemin çok sevilen dizisi Kardeş Payı’nda Murat Cemcir ve Seda Bakan ile bir kez daha başrolleri paylaşan Kural’a, Düğün Dernek 2 : Sünnet filminde de kendisine yakın dostu Murat Cemcir eşlik etmiştir.

Ekran Resmi 2021-03-14 00.43.01

AHMET KURAL'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Bir Zamanlar Kıbrıs
Baba Parası
Ailecek Şaşkınız
Çalgı Çengi İkimiz
Hayatımın Aşkı
Düğün Dernek 2: Sünnet
Oflu Hoca'nın Şifresi
Kardeş Payı
Düğün Dernek
İşler Güçler
Behzat Ç.
Üsküdar'a Giderken
Elde Var Hayat
Memleket Meselesi
Çalgı Çengi
Ramazan Güzeldir
Bir Bulut Olsam
Kahramanlar
Gazi
Güneşin Oğlu
Evimin Erkeği
Fikrimin İnce Gülü


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