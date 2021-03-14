Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Ahmet Kural, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile dönüyor. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Kural, Müjdat Gezen, Oya Başar, Levent Kırca gibi ustalardan da dersler almıştır. İşte, Ahmet Kural hakkında merak edilenler...

AHMET KURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ahmet Kural 10 Kasım 1982 yılında Kütahya’da fünyaya gelmiştir. Ablasının konservatuvarda okumasından etkilenen Kural, oyuncu olmaya karar vermiştir. Lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katılmıştır.

Üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra Bilkent Üniversitesi’nde master yapan Kural, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Oyunculuk eğitimi sürerken Levent Kırca ve Oya Başar’ın kadrosuna dahil olan Ahmet Kural, o yıllarda Fikrimin İnce Gülü ve Evimin Erkeği dizileri ile profesyonel oyunculuk hayatına başlamıştır.

2010 yılında Çalgı Çengi filminde Murat Cemcir ile başrolü paylaşan Kural, 2012’de Star Tv’de yine Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile İşler Güçler dizisinde bir araya gelmiştir.