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Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 09:41 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Ahmet Mekin (86), Türk sinemasının başyapıtlarından biri olarak görülen, 1977 yapımı 'Selvi Boylum Al Yazmalım'da birlikte kamera karşısına geçtiği Kadir İnanır’ı hedef aldı.

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Yeni Şafak Gazetesi'nden Harun Karabuç’a konuşan Yeşilçam yıldızı Ahmet Mekin Ahmet Mekin, "Canlandırdığınız rolün tesiri altında kaldığınız oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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"Tesiri devam eden roller olmadı. Rolün etkisinde kalırsan olmaz. O zaman ‘Kadirizm’ gibi bir şey çıkar ortaya. Her yerde kabadayı olursun ya da aptalı oynuyorsan aptal olursun."

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"Filmlerde genelde başroller konuşulur ama 'Selvi Boylum Al Yazmalım’daki 'Cemşit' gibi üçüncü karakterleri de göz önünde bir role çeviriyorsunuz” sorusu üzerine ise Ahmet Mekin, "İşinizi iyi yapıyorsanız öne çıkıyorsunuz. Sinemada başrol diye bir şey kabul etmiyorum. Kim işini iyi yapıyorsa o başrol. Biri gelir bir filmde 15 dakika oynar, filmi o götürür" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Mekin kadir inanır Selvi Boylum Al Yazmalım

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