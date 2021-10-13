Ahmet Mümtaz Taylan, Alef dizisinin 2. sezonunda rol almayacağını duyurdu

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, geçtiğimiz yıl Blu TV'de yayınlanan mistik polisiye tarzında Alef dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ve Melisa Sözen'le birlikte başrol oynamıştı.

Ahmet Mümtaz Taylan, sosyal medya hesabından dizinin 2. sezonuyla ilgili açıklama yaptı. Taylan, "Alef yeni sezonuna yeni, genç ve şahane oyuncularla devam edecek. İlk sezon sahadaydık, 2. sezonu ekran başında geçireceğiz. Soranlara selam" dedi.

ALEF HAKKINDA

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in paylaştığı ve yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu Alef, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyordu. Sevilen dizi Alef, 22 Mayıs Cuma Blu TV ve FX kanalında aynı anda yayınlanan final bölümüyle hikayesini tamamladı.



