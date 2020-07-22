Ahmet Yaramış kimdir,neden istifa etti? Türk Tarih Kurumu başkanıydı!

15 Temmuz sözleri nedeniyle tepki çeken Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti. Peki Ahmet Yaramış kimdir? Türk Tarih Kurumu'ndan neden istifa etti?

Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın tepki çeken 15 Temmuz sözlerinden dolayı istifa etti iddia ediliyor. Gündeme bomba gibi düşen istifa haberi ile vatandaşlar arasında Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın hayatı araştırılmaya başlandı. 20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak göreve getirilen ve dört ay görevde kalan Ahmet Yaramış'ın neden istifa ettiği tartışılıyor.

Ahmet Yaramış kimdir?

1968 yılında Çorum ili İskilip ilçesi Kayaağzı köyünde doğan Prof. Dr. Ahmet Yaramış

ilkokul ve ortaokulu Amasya’nın Merzifon ilçesinde, liseyi ise İskilip’te tamamladı.

Ahmet Yaramış'ın eğitim hayatı

1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu.

1991-1993 yılları arasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak çalıştı.

1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı.