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Ahmet Yaramış kimdir,neden istifa etti? Türk Tarih Kurumu başkanıydı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 12:07 | Son Güncelleme

15 Temmuz sözleri nedeniyle tepki çeken Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti. Peki Ahmet Yaramış kimdir, nereli ve kaç yaşında? Türk Tarih Kurumu'ndan neden istifa etti? Son dakika gelen istifa haberi...

Ahmet Yaramış kimdir,neden istifa etti? Türk Tarih Kurumu başkanıydı!

15 Temmuz sözleri nedeniyle tepki çeken Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti. Peki Ahmet Yaramış kimdir? Türk Tarih Kurumu'ndan neden istifa etti?
Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın tepki çeken 15 Temmuz sözlerinden dolayı istifa etti iddia ediliyor. Gündeme bomba gibi düşen istifa haberi ile vatandaşlar arasında Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın hayatı araştırılmaya başlandı. 20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak göreve getirilen ve dört ay görevde kalan Ahmet Yaramış'ın neden istifa ettiği tartışılıyor.

Ahmet Yaramış kimdir?

1968 yılında Çorum ili İskilip ilçesi Kayaağzı köyünde doğan Prof. Dr. Ahmet Yaramış
ilkokul ve ortaokulu Amasya’nın Merzifon ilçesinde, liseyi ise İskilip’te tamamladı.

Ahmet Yaramış'ın eğitim hayatı

1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu.

1991-1993 yılları arasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak çalıştı.

1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı.

Gazi Üniversitesi (1993) ve ABD Connecticut Üniversitesinde (1996) yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2002 yılında “II. Mahmut Döneminde Asakir-i Mansure-i Muhammediye, 1826-1839” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesinde doktor unvanı aldı.

2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu.

Afyon Kocatepe Üniversitesinde bölüm başkanlığı, yüksekokul ve enstitü müdürlükleri ile dekanlık görevlerinde bulundu.

20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak görevine başladı.

Osmanlı askerî ve sosyal tarihi ile eğitim tarihi konularında çok sayıda makalesi, kitap bölümü ve kitabı bulunan Yaramış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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