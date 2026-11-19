Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı'na yeni bir ülkenin katılması gündeme geldi. A Haber'de yer alan habere göre, Türkiye'nin özellikle savunma sanayisi alanında geniş işbirliği oluşturduğu Güney Doğu Asya ülkesi Endonezya, Mekke İttifakı'na katılımı değerlendirmeye aldı.

MEKKE İTTİFAKI GENİŞLİYOR: BİR ÜLKE DAHA KATILACAK

İttifakın genişleme ihtimaline ilişkin haber, ABD merkezli Middle East Eye haber portalında yer aldı.

ENDOZEZYA MEKKE İTTİFAKI'NA KATILMAYI GÜNDEMİNE ALDI

Savunma sanayisindeki ortaklıklarla güçlenen Türkiye-Endonezya ilişkileri bu genişlemenin de dikkat çeken boyutunu oluşturuyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması Orta Doğu'da güvenlik dengelerini değiştirdi.

TÜRKİYE-ENDONEZYA SAVUNMA SANAYİSİ İŞBİRLİĞİ İTTİFAKA KATILIM İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Habere göre Endonezya Mekke İttifakı'na katılma seçeneğini değerlendiriyor. Ankara ve Jakarta arasındaki güçlü ortaklık bu ilginin önemli nednelerinden birisi. Özellikle savunma sanayisindeki işbirliği iki ülke arasındaki stratejik yakınlaşmayı daha da güçlendiriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'İTTİFAK GENİŞLEYEBİLİR' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifakın genişleme ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlamış ve "Sadece Suudi Arabistan ve Pakistan değil, ilave bazı ülkeler de aramıza katılabilir" demişti.

BEDİR MUTABAKATI SONRASI YENİ BİR ADIM

21 Ekim 2026 tarihinde Katar’ın başkenti Doha’da Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında çok taraflı savunma sanayii iş birliği anlaşması olan Bedir Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.

Bu pakt ile savunma sistemlerinin tasarımı, üretimi ve finansmanında ortaklığın derinleştirilmesi hedefleniyor.