Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı'na yeni bir ülkenin katılması gündeme geldi. A Haber'de yer alan habere göre, Türkiye'nin özellikle savunma sanayisi alanında geniş işbirliği oluşturduğu Güney Doğu Asya ülkesi Endonezya, Mekke İttifakı'na katılımı değerlendirmeye aldı.
İttifakın genişleme ihtimaline ilişkin haber, ABD merkezli Middle East Eye haber portalında yer aldı.
Savunma sanayisindeki ortaklıklarla güçlenen Türkiye-Endonezya ilişkileri bu genişlemenin de dikkat çeken boyutunu oluşturuyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması Orta Doğu'da güvenlik dengelerini değiştirdi.
Habere göre Endonezya Mekke İttifakı'na katılma seçeneğini değerlendiriyor. Ankara ve Jakarta arasındaki güçlü ortaklık bu ilginin önemli nednelerinden birisi. Özellikle savunma sanayisindeki işbirliği iki ülke arasındaki stratejik yakınlaşmayı daha da güçlendiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifakın genişleme ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlamış ve "Sadece Suudi Arabistan ve Pakistan değil, ilave bazı ülkeler de aramıza katılabilir" demişti.
21 Ekim 2026 tarihinde Katar’ın başkenti Doha’da Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında çok taraflı savunma sanayii iş birliği anlaşması olan Bedir Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.
Bu pakt ile savunma sistemlerinin tasarımı, üretimi ve finansmanında ortaklığın derinleştirilmesi hedefleniyor.