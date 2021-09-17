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Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'in yeni imajını paylaştı

17.09.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'a damga vuran oyuncu Ahu Tuğba zaman zaman Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını paylaşıyor. Anjelik Calvin, annesine benzerliğiyle her paylaşımda beğeni topluyor.

Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'in yeni imajını paylaştı

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada kızıyla fotoğraflarını paylaşıyor. Ahu Tuğba kızının yeni imajını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Yeşilçam'ın ünlü kadın oyuncuları arasında yer alan Tuğba paylaşımına "En nihayet çocukluk hayalini gerçekleştirdin. Saçlarını kızıl yaptın benim yeşil gözlü güzel kızım" notunu düştüğü bir paylaşım yapmıştı. Ahu Tuğba kızının yeni imajının yer aldığı bir fotoğrafı daha siyah kalp emojisiyle paylaştı.

Ekran Alıntısı

Kızının kırmızı örgülü saçları ve annesine benzerliğine beğeni ve yorum yağdı.

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Florida’daki Everglades University’nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Anjelik bir süredir polis olarak çalışıyor.

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