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Ahu Yağtu'dan Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya açıklaması...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında konuştu.

Ahu Yağtu'dan Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya açıklaması...

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, 2012 yılından evlenmiş, bir yıl sonra da evliliklerini bitirmişti. Geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla yemek yiyen Ahu Yağtu, aracını beklerken basın mensuplarıyla konuştu.

"SİZ DE UTANIYORSUNUZ"

Yağtu, Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında gelen "İlişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cem Bey ile Serenay Hanım'ı yakıştırdınız mı?" sorusuna ""Bu konularla ilgili konuşmuyorum. Sizce bu konularla ilgili yorum yapabilir miyim? Farkındayım siz de sorarken utanıyorsunuz. Yüzündeki ifadeyi gördüm şu anda." diyerek kaçamak bir yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya,

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