Aile'den Kızılcık Şerbeti'ne destek! O sahne diziye damga vurdu

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisi dün akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Reyting rekorları kıran dizideki Kızılcık Şerbeti ile ilgili diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin paylaştığı Kızılcık Şerbeti, RTÜK tarafından verilen 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL cezası nedeniyle ekrana gelmiyor.

Aile dizisinin yeni bölümünde İskoç ve Tugi arasında geçen konuşmada Kızılcık Şerbeti’ne atıfta bulundu. Arabada geçen sahnede İskoç "Bunlar halı sahayı işletiyoruz ayağına çoluk çocuğu zehirliyorlarmış. Şimdi biz bunlara nazikçe çıkmalarını söyleyeceğiz" dedi. Tugi ise "Niye nazikçe? Halledip gidelim. Benim akşam dizim var" diyerek sitem etti.

İskoç'un hangi dizi olduğunu sorması üzerine ise Tugi Kızılcık Şerbeti yanıtını verdi. Bir anda telaşlanan İskoç "O bu akşam mı? Kirvem hadi çabuk hadi" dedi.





