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Aile dizisinde evlatlık çocuk şoku! "Anne kim benim evlatlığım?"

24.05.2023 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Aile'de bu akşam flaş bir gelişme yaşandı. Emel Göksu'nun canlandırdığı alzheimer hastası babaanne Seher, Devin'i gelini Hülya sanıp konuşmaya başlayınca olanlar oldu.

Aile dizisinde evlatlık çocuk şoku! "Anne kim benim evlatlığım?"

Aile dizisinin son bölümünde yine nefesler tutuldu. Oldukça heyecanlı geçen bölümün final sahnesinde yaşananlar sosyal medyada en çok konuşan konular arasında yerini aldı. Babaanne Seher'in Devin'i Hülya sanarak 'O bebeği Allah göndermedi sen seçtin' dedi, ortalık karıştı.

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Salı akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan ve kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur sürer, Emel Göksu, Nejat İşler ve Canan Ergüder gibi isimleri bulunduran Aile dizisi sezon finaline hazırlanıyor.

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Bu akşam 12. bölümü ile ekrana gelen sevilen dizi, önümüzdeki hafta sezon finali yapacak. Oldukça gerilimli geçen yeni bölümün son sahnesinde ise olanlar oldu. Öncesinde Devin, Hülya ve Aslan'ın tartışma sahneleri görüldü.

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Dizinin son bölümüne gelindiğinde ise Alzheimer hastası olan Aslan'ın babaannesi Seher, Devin'i gelini Hülya zannederek 'Sen sadece Azrail'in geldiği gün dua okumaz mısın Hülya? Her şey o bebekle başladı. Her şeyin sebebi o bebek.

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'O BEBEĞİ ALLAH VERDİ DEDİNİZ HÜLYA'

Devin ile konuşmaya devam eden Seher, 'Öyle olmadı. O bebeği kendin seçtin. Yapma dedim. Yaptın. Bu günah yüzünden Azrail peşimizi bırakmıyor.' dedi. Devin'in 'Kim bu bebek anne?' demesi üzerine Seher 'Sen de çok sevdin değil mi Hülya evlatlığını?' dedi.

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Hülya Soykan'ın en kritik anda bir seçim yapması gerekti ve Cihan ile Aslan arasında bir karar verdi. Anne Hülya'nın Cihan'ı seçmesi ve Aslan'dan vazgeçmesiyle Aslan'ın evlatlık olduğu iddiaları güçlendi.

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Sosyal medyada oldukça konuşulan sahnede evlatlık olan çocuğun Aslan Soykan olduğu düşünüldü. Konuşma sonrasında bölümün bitmesiyle cevaplar önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölüme kaldı.

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Dizinin izleyicileri sahne ile ilgili, 'Vah benim bahtsız Aslan Soykan'ım', 'Aslan olamaz ya' , 'Hülya nasıl yaparsın bunu Hülya' gibi yorumlarda bulundular.

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