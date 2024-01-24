Aile Dizisinin Devin'i söylediği şarkıyla ağızları açık bıraktı... Serenay Sarıkaya'ya yorum yağdı!

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir arada izleyerek gözlerimiz şenleniyor. Ama Aile dizisinin final yapmasına bir bölüm kaldı.

bölümde final yapacağı açıklanan dizi bu haberiyle izleyiciyi yasa boğsa da, son haftalarda daha çok izlenmeye başladı.

Finale yaklaşan dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde, Devin'in kız kardeşi Yağmur'un düğünü oldu. Düğünde Orhan Gencebay ve Ebru Gündeş gibi usta seslerden dinlediğimiz "Benim Dünyam" şarkısını seslendiren Serenay Sarıkaya, yeteneğiyle bir kez daha ağızları açık bıraktı.

Sosyal medyada gündem olan anlara yorum yağdı. "Büyüleyici bir performans", "Serenay Sarıkaya hep şarkı söylesin", "Sesiyle resmen büyüledi" gibi yorumlar yapıldı.







