Aile faciası Esra Erol'un programında ortaya çıktı! Yeni eşi duyduklarına inanamadı

Eşi Ayhan İpek'i aramak için bu hafta Esra Erol'un programına çıkan Ayşe İpek isimli kadın, gözyaşlarına boğularak yuvasını kurtarmak için yardım istedi. Ancak canlı yayına gelen ihbarlarda Ayşe İpek'in ilk eşini öldürüldüğü iddia edildi. Programın başında eşinin yaşadığını söyleyen kadın, ihbarlardan sonra "Eşim gittiği kadınlardan hastalık kapınca tüfekle kendini öldürmüş" dedi. Art arda gelen telefonlardan sonra daha fazla dayanamayan Ayşe İpek, her şeyi anlattı.

"OĞLUM, BABASINI ÖLDÜRDÜ"

Ayşe İpek'in ilk eşinin yeğeni, telefonla canlı yayına bağlanarak İpek ile oğlunun cinayet işlediğini iddia etti. İddiayı kesin bir dille yalanlayan Ayşe İpek, gelen soruların ardından her şeyi itiraf etti. Ayşe İpek, oğlunun kocasını bir kavga sırasında vurarak öldürdüğünü anlattı.

Olay yerinde kendisinin bulunmadığını ve suçunun olmadığını söyleyen Ayşe İpek, "Oğlum, kayınpederim ve kocam varmış. Bir tartışma olmuş ve oğlum orada babasını öldürmüş. Ben o sırada bahçedeydim. Kayınpederim de olay sonrası oğluma yardım etmiş" dedi. İddiaların odağındaki Ayşe İpek, oğlunun cinayet işlediği için hapiste olduğunu da açıkladı.