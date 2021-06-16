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  4. Aile faciası Esra Erol'un programında ortaya çıktı! Yeni eşi duyduklarına inanamadı

Aile faciası Esra Erol'un programında ortaya çıktı! Yeni eşi duyduklarına inanamadı

16.06.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evden kaçan kocasını bulmak için Esra Erol’un programına başvuran Ayşe İpek isimli kadının itirafı bir aile faciasını ortaya çıkardı. Telefonla gelen ihbarlarda İpek'in intihar ettiğini söylediği ilk eşini öldürdüğü iddia edildi. Baskıya dayanamayıp canlı yayında her şeyi açıklayan İpek, "Oğlum, babasını öldürmüş. Ben sonra öğrendim" dedi.

Eşi Ayhan İpek'i aramak için bu hafta Esra Erol'un programına çıkan Ayşe İpek isimli kadın, gözyaşlarına boğularak yuvasını kurtarmak için yardım istedi. Ancak canlı yayına gelen ihbarlarda Ayşe İpek'in ilk eşini öldürüldüğü iddia edildi. Programın başında eşinin yaşadığını söyleyen kadın, ihbarlardan sonra "Eşim gittiği kadınlardan hastalık kapınca tüfekle kendini öldürmüş" dedi. Art arda gelen telefonlardan sonra daha fazla dayanamayan Ayşe İpek, her şeyi anlattı.

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"OĞLUM, BABASINI ÖLDÜRDÜ"

Ayşe İpek'in ilk eşinin yeğeni, telefonla canlı yayına bağlanarak İpek ile oğlunun cinayet işlediğini iddia etti. İddiayı kesin bir dille yalanlayan Ayşe İpek, gelen soruların ardından her şeyi itiraf etti. Ayşe İpek, oğlunun kocasını bir kavga sırasında vurarak öldürdüğünü anlattı.

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Olay yerinde kendisinin bulunmadığını ve suçunun olmadığını söyleyen Ayşe İpek, "Oğlum, kayınpederim ve kocam varmış. Bir tartışma olmuş ve oğlum orada babasını öldürmüş. Ben o sırada bahçedeydim. Kayınpederim de olay sonrası oğluma yardım etmiş" dedi. İddiaların odağındaki Ayşe İpek, oğlunun cinayet işlediği için hapiste olduğunu da açıkladı.

TÜFEKLE VURUP ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Canlı yayına bağlanan köylülerden biri, Ayşe İpek'in kocasının bizzat kendisinin öldürdüğünü ileri sürdü. Cinayetle ilgili konuşan kişi, İpek'in önce eşini bıçakladığını sonra da tüfekle vurduğunu iddia etti.

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YENİ EŞİ DUYDUKLARINA İNANAMADI

Ayşe İpek'in eve geri dönmesini istediği için canlı yayına çıktığı eşi Ayhan Bey ise duydukları karşısında adeta şoke oldu.

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Yaşananlardan haberdar olmadığını belirten Ayhan Bey, "Bunları şu an duyuyorum, keşke öğrenmeseydim" ifadelerini kullandı. Canlı yayında fenalaşan Ayhan Bey, can gğvenliğinden şüphe ettiğini söyledi.

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