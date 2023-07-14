Aile'nin Devin Soykan'ı Serenay Sarıkaya'nın bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı! Haftalık kazancı ağızları açık bıraktı

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisindeki başarılı performansıyla fırtınalar estiren Serenay Sarıkaya, dizisinin sezon finali yapmasıyla kısa bir tatile çıktı. Bikinili pozları ve olay kombinleriyle gündemden düşmeyen ünlü isim şimdi de Netflix'in yeni dizisi Kimler Geldi, Kimler Geçti için çekimlere başladı.

Sarıkaya, Netflix için çekilen yeni dizisinde Leyla adında bir avukatı canlandıracak. Show Tv'de yayınlananan Aile dizisinde ise Devin Soykan'a hayat veren ünlü oyuncunun diziden aldığı ücret ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni Aile dizisinden bölüm başına 850 bin TL aldığı iddia edildi. Bu rakam bazı kişiler tarafından astronomik bulunurken, bazı kişiler tarafından reytinglere bakıldığında normal bulundu.

20 BÖLÜM ÜCRETİ PEŞİN

Sarıkaya'nın dizideki rol arkadaşı, Aslan Soykan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un ise bölüm başına 1 milyon TL aldığı iddia edilmişti. Oyunculuk sektöründe daha önce uygulanmayan bir anlaşmaya imza atan Tatlıtuğ'un 20 bölümlük ücretini peşin aldığı da konuşulmuştu.

