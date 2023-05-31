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Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler çok şaşırıyor! 'Güzelliğin nereden geldiği belli'

31.05.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam sezon finali bölümüyle sosyal medyaya damga vuran Aile dizisinde Devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler şaşıp kaldı. Güzelliği ve fit görüntüsüyle beğeni toplayan Ümran Seyhan'a, ''Serenay'ın yaşlı hali'',''Annesine benziyormuş'' gibi yorumlar yapıldı.

Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler çok şaşırıyor! 'Güzelliğin nereden geldiği belli'

Son olarak Netflix'te yayınlanann Şahmaran ile büyük ses getiren Serenay Sarıkaya şu sıralar Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde yer alıyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken ünlü ismin annesini görenler şaşıp kalıyor.

Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler 'Güzelliğin nereden geldiği belli', 'Bu güzellik genetikmiş' demeden edemiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Serenay Sarıkaya annesi 2

Ümran Seyhan'ın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, 1.85 boyunda. Kızından uzun olan Seyhan fit fiziğiyle övgü topluyor.

Serenay Sarıkaya annesi 1

Sernay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Serenay Sarıkaya henüz 7 yaşındayken eşi Mustafa Sarıkaya'dan boşanarak hayatını Antalya'da devam ettirmiş.

ÜMRAN SEYHAN 2

Ümran Seyhan kızı Serenay Sarıkaya'nın da kendini geliştirmesi için uzun yıllar elinden geleni yapmış.

ÜMRAN SEYHAN 1

Çocukken oyuncu olmak isteyen Sarıkaya'yı, annesi henüz çok küçük yaşlarda sanat okullarına göndermiş. Kızının bir modellik ajansına kaydolmasını da yine annesi sağlamış.

ÜMRAN SEYJAN 3

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın felsefe mezunu olup psiko terapi eğitimi aldığı biliniyor.

ÜMRAN SEYHAN 4

ÜMRAN SEYHAN 5

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