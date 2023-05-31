Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler çok şaşırıyor! 'Güzelliğin nereden geldiği belli'

Son olarak Netflix'te yayınlanann Şahmaran ile büyük ses getiren Serenay Sarıkaya şu sıralar Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde yer alıyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken ünlü ismin annesini görenler şaşıp kalıyor.

Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler 'Güzelliğin nereden geldiği belli', 'Bu güzellik genetikmiş' demeden edemiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Ümran Seyhan'ın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, 1.85 boyunda. Kızından uzun olan Seyhan fit fiziğiyle övgü topluyor.

Sernay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Serenay Sarıkaya henüz 7 yaşındayken eşi Mustafa Sarıkaya'dan boşanarak hayatını Antalya'da devam ettirmiş.

Ümran Seyhan kızı Serenay Sarıkaya'nın da kendini geliştirmesi için uzun yıllar elinden geleni yapmış.

Çocukken oyuncu olmak isteyen Sarıkaya'yı, annesi henüz çok küçük yaşlarda sanat okullarına göndermiş. Kızının bir modellik ajansına kaydolmasını da yine annesi sağlamış.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın felsefe mezunu olup psiko terapi eğitimi aldığı biliniyor.



