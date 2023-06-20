Aile'nin yıldızı Yüsra Geyik kumsalda sere serpe uzandı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

Aile dizisinde hayat verdiği Yağmur karakteriyle büyük beğeni toplayan Yüsra Geyik dizisinin sezon finali yapmasının ardından arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Tatil pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Geyik bu defa siyah bikinisiyle adeta nefes kesti.

Siyah bikinisiyle kumsala uzanan Yüsra Geyik kendisi gibi oyuncu arkadaşı Hande Doğandemir'e çarpıcı pozlar verdi. Ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyayı salladı. Geyik'in iddialı paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isme; 'Alev aldı ortalık', 'Harika görünüyorsun', 'Aman yarabbi', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

32 yaşındaki Yüsra Geyik sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.





