Aile Şerefi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Aile Şerefi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Aile Şerefi filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Senaryosunu Sadık Şendil, Suphi Tekniker ve Orhan Aksoy'un yazdığı, yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği Aile Şerefi filmi yönetmenliğini ise Orhan Aksoy yaptı. Peki, Aile Şerefi filmi nerede çekildi? Aile Şerefi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
1976 yapımı Aile Şerefi filminin bazı sahneleri Kumburgaz'da, belirli sahneleri ise Kadıköy'de çekildi. Filmin bazı bölümleri ise Kısıklı ve Bulgurlu'da kaydedildi.
At arabasıyla maden suyu, eşya vs. taşıyan Rıza'nın beş çocuğu vardır. Evli olan kızı da, eşiyle eve taşınınca geçinmeleri biraz daha zorlaşır. Bu arada küçük oğluna araba çarpar, bu da bütün aileyi sarsar. Zengin bir ailenin çocuğu olan Oktay (küçük oğluna çarpan arabanın sahibi) Rıza'nın kızını kaçırır ve tüm aile birleşip her şeye karşı koymaya karar verirler.
Münir Özkul - Rıza
Adile Naşit - Emine
Şevket Altuğ - Zihni
Mahmut Hekimoğlu - Selim
Mahmut Cevher - Hasan
Ayşen Gruda - Ayşe
Eriş Akman - Oktay
Itır Esen - Zeynep
Muhip Arcıman - Fehmi Bey
Ahmet Sezerel - Murat (Genç)
Yücel Dağdeviren
Murat - (Çocuk)
Cengiz Nezir - Mustafa
Betül Aşçıoğlu - Alev