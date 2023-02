Aile Şerefi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Aile Şerefi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Aile Şerefi filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Senaryosunu Sadık Şendil, Suphi Tekniker ve Orhan Aksoy'un yazdığı, yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği Aile Şerefi filmi yönetmenliğini ise Orhan Aksoy yaptı. Peki, Aile Şerefi filmi nerede çekildi? Aile Şerefi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

AİLE ŞEREFİ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1976 yapımı Aile Şerefi filminin bazı sahneleri Kumburgaz'da, belirli sahneleri ise Kadıköy'de çekildi. Filmin bazı bölümleri ise Kısıklı ve Bulgurlu'da kaydedildi.

AİLE ŞEREFİ FİLMİ KONUSU

At arabasıyla maden suyu, eşya vs. taşıyan Rıza'nın beş çocuğu vardır. Evli olan kızı da, eşiyle eve taşınınca geçinmeleri biraz daha zorlaşır. Bu arada küçük oğluna araba çarpar, bu da bütün aileyi sarsar. Zengin bir ailenin çocuğu olan Oktay (küçük oğluna çarpan arabanın sahibi) Rıza'nın kızını kaçırır ve tüm aile birleşip her şeye karşı koymaya karar verirler.

AİLE ŞEREFİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Münir Özkul - Rıza

Adile Naşit - Emine

Şevket Altuğ - Zihni

Mahmut Hekimoğlu - Selim

Mahmut Cevher - Hasan

Ayşen Gruda - Ayşe

Eriş Akman - Oktay

Itır Esen - Zeynep

Muhip Arcıman - Fehmi Bey

Ahmet Sezerel - Murat (Genç)

Yücel Dağdeviren

Murat - (Çocuk)

Cengiz Nezir - Mustafa

Betül Aşçıoğlu - Alev