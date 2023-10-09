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'Ailem yanımda olmasa ölebilirdim' Görme engelli genç sucuk yerken hayatının şokunu yaşadı! Boğazında şiddetli bir ağrı hissetti, hastaneye kaldırıldı

09.10.2023 11:47 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te yaşayan görme engelli Göktuğ Arin yediği sucuğun içinden çıkan metal parçasının boğazına takılması yüzünden yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan engelli Arin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken sucuk firmasına tepki gösterdi. Sucuk yerken boğazında şiddetli bir ağrı hissettiğini, demir parça boğazına takıldığında nefes alamadığını söyleyen genç, "Ailem yanımda olmasa orada ölebilirdim" dedi.

'Ailem yanımda olmasa ölebilirdim' Görme engelli genç sucuk yerken hayatının şokunu yaşadı! Boğazında şiddetli bir ağrı hissetti, hastaneye kaldırıldı

Gaziantep’te yaşayan 20 yaşındaki görme engelli Göktuğ Arin, marketten alınan ve kapalı ambalaj olan sucuğu yerken boğazında şiddetli bir ağrı hissetti. Ağzında metal benzeri bir tat fark eden Göktuğ Arin, ailesinin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yediği sucuktan çıkan cismin boğazına takıldığı anlaşılan Arin doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuşurken, firma yetkililerine tepki gösterdi.

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Görme engelli Arin olayın ardından ürünlerin kalitesi ve güvenliği konusunda firma yetkililerinden şikayetçi oldu. Görme engelli Arin, marketten kapalı ambalajda alınan ürünün içinden demir çıkmasına anlam veremediklerini belirterek, kendilerinin başına gelenin başkasının başına gelmemesi için vatandaşların ürünleri iyi seçmelerini istedi.

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"DEMİR PARÇASI BOĞAZIMA TAKILDI, ÖLÜYORDUM"

20 yaşındaki görme engelli Göktuğ Arin, “Kahvaltı esnasında yediğim sucuğun içerisinde bulunan demir parçası boğazıma takıldı. Önce ne olduğunu anlamadım. Boğazımda acı hissedince ailem beni hemen doktora götürdü. Demir parçası mideme indi. Doktorlar midemi temizleyerek demir parçasını çıkardılar. Ben yandım başka insanlar da yanmasın. Aldığınız ürünlere dikkat edin. Onlardan şikayetçiyim” dedi.

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"ŞİRKET ÜRETTİĞİ SUCUKLARA DİKKAT ETMİYOR"

Üretilen ürünlerin gerekli kontrollerden geçtikten sonra alınan ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Arin, “Üretilen ürünlere dikkat etmeleri gerekiyor. Benim gibi bir sürü görme engelli vatandaşlarımız var. Onların da aileleri yanlarında olmadığı zaman başlarına böyle bir şey gelebilir. Benim ailem yanımda olmasa ben orada ölebilirdim. Ben buradan tüm herkese söylüyorum, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine de söylüyorum. Aldığınız ürünlere dikkat edin. Şirket, ürettiği sucuklara dikkat etmiyor, hakkım haram olsun” ifadelerini kullandı.

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"AİLEM ÇOK KORKTU"

Boğazına takılan demir parçası yüzünden konuşamadığını ve bağıramadığını belirten Göktuğ Arin, “Ailem çok korktu ve 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sucuğun içindeki demir parçası boğazıma takıldığı için nefes alamadım. O an ne konuşabildim ne de bağırabildim, çok kötü olmuştum. Demir parçasının bir kısmını hastanede çıkardılar diğer kısmı ise hala sucuğun içinde duruyor. Ailem hızla hastaneye götürmeseydi belki de sağ çıkamazdım” şeklinde konuştu.

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"BİLDİĞİNİZ YERE ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ DEDİLER"

Yaşanılan olay sonrası mağduriyetlerini dile getirmek adına firmayı arayan Ali Sinan, “Aldığımız sucuk markasına telefon açtığımızda bize ’bildiğiniz yere şikayet edebilirsiniz’ dediler” dedi.

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"EĞER GEÇ KALINMIŞ BİR OLAY OLSAYDI ÇOCUK ÖLEBİLİRDİ"

Beraber kahvaltı yapan aile dostları Ali Sinan, “Sucuk almıştım marketten ve babasıyla birlikte kahvaltı hazırladık. Sucuğun arasında metal parça çıkmış ve çocuk yerken boğazına takılmış nefes alamıyordu. Hastaneye götürdüler yani bu bizim de boğazımıza takılabilirdi. Başkasına da olabilirdi. Bu şekilde mağduruz, biz parayı zor kazanan insanlarız ve bu şekilde paramızı çöpe atıyoruz. Aldığım sucuklar burada duruyor. Hastanede çocuğun midesinden çıkarmışlar. Eğer geç kalınmış bir olay olsaydı çocuk ölebilirdi. Biz onlardan şikayetçiyiz” diye konuştu.

Görme engelli genç, yaşadığı tehlikeli olayı atlatarak sağlığına kavuştu, ancak bu tür durumların diğer insanlara zarar vermesini engellemek için tedbirler alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep sucuk

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