MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Ailemin yarısı göçük altında' demişti! Oyuncu Uğur Aslan "Çok soru soruluyor" diyerek paylaştı: "Sağlık malzemelerine çok fazla ihtiyaç var"

'Ailemin yarısı göçük altında' demişti! Oyuncu Uğur Aslan "Çok soru soruluyor" diyerek paylaştı: "Sağlık malzemelerine çok fazla ihtiyaç var"

07.02.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem noktalarına Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar yardım malzemeleri gönderiyor. Yargı dizisiyle tanınan oyuncu Uğur Aslan dün Hatay'da ailesinin yarısının göçük altında kaldığını duyurmuştu. Aslan, yeni bir video paylaşarak deprem noktasında ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili açıklama yaptı.

'Ailemin yarısı göçük altında' demişti! Oyuncu Uğur Aslan "Çok soru soruluyor" diyerek paylaştı: "Sağlık malzemelerine çok fazla ihtiyaç var"

Hatay, dünkü depremlerin yıkıcı etkisinin en çok hissedildiği noktalardan oldu. Oyuncu Uğur Aslan da ailesinin yarısının göçük altında kaldığını açıklamıştı. Aslan, depremde sağlık malzemelerine çok fazla ihtiyaç olduğunu söylediği ve bunun dışında ihtiyaç duyulanlarla ilgili bir video paylaştı.

"BİZ ONLARI KAYBETTİK GÖZÜYLE BAKIYORUZ"

Aslan dünkü paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Ailemin yarıya yakını Hatay'da göçük altında. Diğer kalanların söylediği tek şey, bize kimse yardım etmiyor neden? Biz onları kaybettik gözüyle bakıyoruz."

"SAĞLIK MALZEMELERİNE ÇOK FAZLA İHTİYAÇ VAR"

Yeni paylaştığı videoda "Neye ihtiyaç olduğuyla ilgili çok soru soruluyor" diyen Aslan, şöyle devam etti:

"Sağlık malzemelerine çok fazla ihtiyaç var. Su ihtiyacı, ısınmak için battaniye, gıda ihtiyacı; bunlar hemen her deprem noktasının ihtiyacı olan temel şeyler. Çok sayıda sağlık görevlisi var, en azından Hatay'da öyle. Çadırlar kurulmuş."

Ailemin yarıya yakını Hatay'da göçük altında Ailemin yarıya yakını Hatay'da göçük altında

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı paylaştı! Deprem bölgesinde ilginç olay! Enkazdan çıkarıldı ama kayıp...Müge Anlı paylaştı! Deprem bölgesinde ilginç olay! Enkazdan çıkarıldı ama kayıp...
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: "Binada mahsur kaldılar"Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: "Binada mahsur kaldılar"
Yardım çığlıklarını paylaşarak isyan etti! "Ağlaya zırlaya paylaşıyorum" Yardım çığlıklarını paylaşarak isyan etti! "Ağlaya zırlaya paylaşıyorum"
Anahtar Kelimeler:
deprem Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

Tepkisi gündem oldu! "Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor"

Tepkisi gündem oldu! "Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor"

Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'

Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'

Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...

Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...

10 ilde 3 aylığına OHAL ilan edildi! Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var

10 ilde 3 aylığına OHAL ilan edildi! Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Felaketin merkezinde şoke eden anlar! O görüntüler...

Felaketin merkezinde şoke eden anlar! O görüntüler...

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.