'Ailemin yarısı göçük altında' demişti! Oyuncu Uğur Aslan "Çok soru soruluyor" diyerek paylaştı: "Sağlık malzemelerine çok fazla ihtiyaç var"

Hatay, dünkü depremlerin yıkıcı etkisinin en çok hissedildiği noktalardan oldu. Oyuncu Uğur Aslan da ailesinin yarısının göçük altında kaldığını açıklamıştı. Aslan, depremde sağlık malzemelerine çok fazla ihtiyaç olduğunu söylediği ve bunun dışında ihtiyaç duyulanlarla ilgili bir video paylaştı.

"BİZ ONLARI KAYBETTİK GÖZÜYLE BAKIYORUZ"

Aslan dünkü paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Ailemin yarıya yakını Hatay'da göçük altında. Diğer kalanların söylediği tek şey, bize kimse yardım etmiyor neden? Biz onları kaybettik gözüyle bakıyoruz."

"SAĞLIK MALZEMELERİNE ÇOK FAZLA İHTİYAÇ VAR"

Yeni paylaştığı videoda "Neye ihtiyaç olduğuyla ilgili çok soru soruluyor" diyen Aslan, şöyle devam etti:

"Sağlık malzemelerine çok fazla ihtiyaç var. Su ihtiyacı, ısınmak için battaniye, gıda ihtiyacı; bunlar hemen her deprem noktasının ihtiyacı olan temel şeyler. Çok sayıda sağlık görevlisi var, en azından Hatay'da öyle. Çadırlar kurulmuş."