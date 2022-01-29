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Ailesi hastalığını yenmesi için YouTube kanalı açtı! Henüz 7 yaşında milyoner olmayı başaran çocuk fenomen: Anastasia Radzinskaya

29.01.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya global dünya düzeni içinde kişilerin ciddi olarak para kazanabilecekleri bir meslek haline geldi. İçerik üreticiliği yapanların aylık kazançları dudak uçuklatırken özellikle milyonlarca takipçiye sahip 10 yaşında altında bir sosyal medya fenomeni grubu söz konusu. Bu grubun en popüler ismi ise henüz 7 yaşında olmasına rağmen dünyanın en zenginleri listesinde yer almayı başaran Anastasia Radzinskaya. Fenomen isim paylaşımları sayesinde her ay milyonlarca dolar kazanıyor.

Ailesi hastalığını yenmesi için YouTube kanalı açtı! Henüz 7 yaşında milyoner olmayı başaran çocuk fenomen: Anastasia Radzinskaya

Sosyal medya fenomeni Anastasia, Forbes'un 2020'nin en zengin YouTuber'ları listesinde 18,5 milyon dolarlık kazancıyla yedinci sırada yer almayı başararak dikkatleri üzerine çekti. Babasıyla birlikte kendi şarkılarını çektiği videolar ve günlük hayatından kesitleri sunduğu paylaşımlarıyla popüler olan Radzinkaya, 250 milyon abonesiyle dünyanın en büyük çocuk YouTuber'ı olarak kabul ediliyor. 8 YouTube ödülü kazanan fenomenin Instagram hesabında ise 428 bin takipçisi bulunuyor.

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AİLESİ HASTALIĞINI YENMESİ İÇİN KANAL AÇTI

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Takipçileri arasında Nastya olarak bilinen fenomen isim 2014 yılında doğduğunda serebral palsi teşhisi konuldu. Doktorlar anne ve babasına Anastasia’nın hiç konuşamayacağını ve yürüyemeyeceğini söyledi.

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2015 yılında, ebeveynleri hastalığıyla mücadele edebilmesi için kendilerine ait şirketlerini satarak Nastya adına bir YouTube kanalı kurdu. Kanalın kuruluş amacı tamamen Nastya’nın daha fazla konuşması, yürümesi ve daha aktif bir hayatı olmasını sağlamaktı. Sadece bir yıl içinde takipçileri 107 milyon seviyesine ulaştı ve kanal büyük bir hızla büyüdü.

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