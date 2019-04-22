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Ailesini öldürüp Whatsapp’ta itiraf videosu yayınladı

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İLGİNÇ HABERLER  | 22.04.2019 13:23 | Son Güncelleme

Hindistan’da bir süredir işsiz olduğu bilinen bir adam, eşi ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra, Whatsapp’taki aile grubunda itiraf videosu yayınladı.

Ailesini öldürüp Whatsapp’ta itiraf videosu yayınladı

Feci olay Hindistan’ın Uttar Padesh eyaletinde bulunan Ghaziabad kentine bağlı Indirapuram bölgesinde meydana geldi.

Yazılım mühendisi olan 5 aydır işsiz olduğu bilinen Sumit Kumar, 32 yaşındaki eşi Anshu Bala, 5 yaşındaki oğlu Prathmesh ve 4 yaşındaki Aarav ve Aakriti isimli ikiz çocuklarını öldürdü.

‘İÇECEKLERİNE SAKİNLEŞTİRİCİ KATTIKTAN SONRA ONLARI KESKİN OBJELERLE ÖLDÜRDÜM’

Cinayetler sonrası Whatsapp’taki aile grubunda bir video yayınlayan Sumit Kumar, ailesini ekonomik olarak destekleyemediğini belirterek, bu nedenle içeceklerine sakinleştirici kattıktan sonra onları keskin objelerle öldürdüğünü itiraf etti. Kumar ayrıca, kendisini öldürmek için potasyum siyanür alacağını da söyledi.

Görüntüyü izleyen Kumar’ın kız kardeşi durumu akrabaları olan Pankaj Singh’e söyledi. Eve giden Singh, kapının kilitli olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Eve giren polisler cesetlerle karşılaştı.

Kumar’ın en son gece geç saatlerde bina girişinin yakınlarında sigara içerken görüldüğü ve cep telefonunun kapalı olduğu, polisin Kumar’ı aradığı belirtildi.

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Whatsapp Hindistan india itiraf videosu aile cinayet

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