Airfryer fish and chips tarifi: Airfryer'da fish and chips nasıl yapılır?

Fish and chips, balık ve patateslerin birleşimi olarak tanımlanabilir. Bu yemek İngiltere'de çok popüler olan bir yemektir ve genellikle balık filetosu ve kızarmış patatesler ile birlikte servis edilir. Fish and chipsi mayonez, hardal ya da tarator sosla birlikte servis edebilir ve daha da lezzetlendirebilirsiniz. Dilerseniz tam bir tabak hazırlamak için sosların yanı sıra haşlanmış bezelye püresi de yapabilirsiniz. Bu tarifte verilen pişirme süreleri, balık ve patateslerin kalınlığına göre değişebilir. Aynı zamanda eğer airfryer modeliniz uygunsa balık ve patatesleri aynı anda pişirebilirsiniz. Airfryer ile birkaç dakika içinde pratik bir şekilde fish and chips hazırlamak için tarifimiz:

MALZEMELER 600 gram mezgit fileto

4 adet orta boy patates

1 su bardağı un

2 yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 su ardağı maden suyu

Yarım su bardağı mısır nişastası

1.5 çay kaşığı kabartma tozu

4 yemek kaşığı pirinç sirkesi

3/4 su bardağı un (105 gram)

TARİF Patatesleri ince dilimler hâlinde kesin ve nişastasını salması için soğuk suda yıkayın.

Mezgitleri biraz tuzlayarak buzdolabında en az 30 dakika bekletin.

Kaplama harcı için bir kâsede 3/4 su bardağı un, nişasta, kabartma tozunu karıştırın.

Kuru karışımız üstüne önce pirinç sirkesini ekleyip çırpın.

Daha sonra soğuk maden suyunu azar azar ekleyip çırpın.

Başka bir kâseye de 1 su bardağı un koyun.

Tuzladığınız balıkları kurulayın.

Kuruladığınız balıkları önce una batırın.

Fazla unu silkeledikten sonra balığı kaplama harcına batırın.

Tüm balıklar bitene kadar un - kaplama harcı sırasını izleyin.

Önce patatesleri Airfryer kabına koyun ve 180°C'de 15 dakika pişirin.

Patatesler piştikten sonra bir tabağa alın ve balıkları airfryer haznesine yerleştirin.

Balıkları 180°C'de 10 dakika pişirin ve daha sonra balık filetolarını ters-düz edin.

Balıklar altın sarısı bir renk alana kadar pişirin.

Balıklar da piştikten sonra patateslerin olduğu servis tabağına ekleyin ve servis edin.