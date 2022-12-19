Airfryer fish and chips tarifi: Airfryer'da fish and chips nasıl yapılır?

Fish and chips, balık ve patateslerin birleşimi olarak tanımlanabilir. Bu yemek İngiltere'de çok popüler olan bir yemektir ve genellikle balık filetosu ve kızarmış patatesler ile birlikte servis edilir. Fish and chipsi mayonez, hardal ya da tarator sosla birlikte servis edebilir ve daha da lezzetlendirebilirsiniz. Dilerseniz tam bir tabak hazırlamak için sosların yanı sıra haşlanmış bezelye püresi de yapabilirsiniz. Bu tarifte verilen pişirme süreleri, balık ve patateslerin kalınlığına göre değişebilir. Aynı zamanda eğer airfryer modeliniz uygunsa balık ve patatesleri aynı anda pişirebilirsiniz. Airfryer ile birkaç dakika içinde pratik bir şekilde fish and chips hazırlamak için tarifimiz: