Airfryer kuzu pirzola tarifi: Airfryer'da kuzu pirzola nasıl yapılır?

Kuzu pirzola dünya mutfağında yerini edinmiş ve her mutfakta en çok tercih edilen et yemeklerinden birisidir. Kuzu pirzola Türk mutfağının birçok yemeği gibi baharatlı bir yemektir ve genellikle kimyon, karabiber, tuz ve diğer baharatlar eklenir. Genel olarak bayram yemeklerinde, aile toplantılarında, düğünlerde ve diğer özel günlerde tercih edilen bir et yemeğidir. Kuzu pirzolaları marine etmek için baharatları damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz. Airfryer’da kuzu pirzolayı birkaç dakika içinde pişirebileceğiniz tarifimiz:

MALZEMELER 1 kg kuzu pirzola

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Göz kararı kekik, karabiber, pul biber ve tuz

TARİF Bir kapta zeytinyağı ve baharatları karıştırın.

Bir fırça yardımıyla karışımı pirzolalara sürün ve iyice yedirin.

Pirzolaları bir kaba koyun ve üzerini kapatıp buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.

Airfryer'i 200 derecede çalıştırın ve ısınmaya

bırakın.

Dinlendirdiğiniz pirzolaları airfryer'in haznesine yerleştirin.

Pirzolalar pişene kadar 15-20 dakika kadar pişirme işlemine devam edin.

Pirzolaların hepsi hazneye sığmazsa 2 tur pişirme işlemi yapın.

Pirzolalar piştikten sonra servis edin.