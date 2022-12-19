Airfryer kuzu pirzola tarifi: Airfryer'da kuzu pirzola nasıl yapılır?

Kuzu pirzola dünya mutfağında yerini edinmiş ve her mutfakta en çok tercih edilen et yemeklerinden birisidir. Kuzu pirzola Türk mutfağının birçok yemeği gibi baharatlı bir yemektir ve genellikle kimyon, karabiber, tuz ve diğer baharatlar eklenir. Genel olarak bayram yemeklerinde, aile toplantılarında, düğünlerde ve diğer özel günlerde tercih edilen bir et yemeğidir. Kuzu pirzolaları marine etmek için baharatları damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz. Airfryer’da kuzu pirzolayı birkaç dakika içinde pişirebileceğiniz tarifimiz: