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Airfryer kuzu pirzola tarifi: Airfryer'da kuzu pirzola nasıl yapılır?

16.12.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tercihinize göre seçeceğiniz farklı sebzeler ile servis edebileceğiniz kuzu pirzola, dünya mutfağında en çok tercih edilen ana yemekler arasındadır. Kuzu kaburga kısmına bitişik olarak kesilen parçalardan oluşan kuzu pirzola genelde tavada ya da fırında pişirilir. Ancak Airfryer’da hem daha az yağlı hem de daha lezzetli olarak pişirebilirsiniz. Tüm yemeklerin lezzetini arttıran Airfryer ile birkaç dakika içinde kuzu pirzolayı da hazırlayabilirsiniz.

Airfryer kuzu pirzola tarifi: Airfryer'da kuzu pirzola nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon 290kal

Kuzu pirzola dünya mutfağında yerini edinmiş ve her mutfakta en çok tercih edilen et yemeklerinden birisidir. Kuzu pirzola Türk mutfağının birçok yemeği gibi baharatlı bir yemektir ve genellikle kimyon, karabiber, tuz ve diğer baharatlar eklenir. Genel olarak bayram yemeklerinde, aile toplantılarında, düğünlerde ve diğer özel günlerde tercih edilen bir et yemeğidir. Kuzu pirzolaları marine etmek için baharatları damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz. Airfryer’da kuzu pirzolayı birkaç dakika içinde pişirebileceğiniz tarifimiz:

MALZEMELER

  • 1 kg kuzu pirzola
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • Göz kararı kekik, karabiber, pul biber ve tuz

TARİF

  • Bir kapta zeytinyağı ve baharatları karıştırın.
  • Bir fırça yardımıyla karışımı pirzolalara sürün ve iyice yedirin.
  • Pirzolaları bir kaba koyun ve üzerini kapatıp buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.
  • Airfryer'i 200 derecede çalıştırın ve ısınmaya
  • bırakın.
  • Dinlendirdiğiniz pirzolaları airfryer'in haznesine yerleştirin.
  • Pirzolalar pişene kadar 15-20 dakika kadar pişirme işlemine devam edin.
  • Pirzolaların hepsi hazneye sığmazsa 2 tur pişirme işlemi yapın.
  • Pirzolalar piştikten sonra servis edin.


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