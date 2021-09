Ajax-Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynadığı maçı yöneten Fransız hakem Benoit Bastien ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Beşiktaş cephesinin, Kenan Karaman'ın golünü iptal ettiği gerekçesiyle tepki gösterdiği Fransız hakem Benoit Bastien, bu sezon Fransa Ligi'nde 3 maç yönetirken, temsilcilerimizin 3 maçında görev yaptı.

Benoit Bastien, önce Fenerbahçe'nin HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ve 1-0 kazandığı maçı, daha sonra A Milli Takım'ın Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada görev yaptı. Benoit Bastien son olarak Beşiktaş maçında görev yaptı.

"KÖTÜ NİYETLİ! TEMİZ GOLÜ İPTAL ETTİ"

Beşiktaş'ın Ajax maçında golünü iptal eden Fransız hakeme, Nihat Kahveci sert tepki gösterdi.

Nihat Kahveci "Kenan Karaman'ın attığı gol, dünyanın her yerinde, halı sahada, kum sahada, her yerde gol! Ancak hakem Fransız ise duracaksın! Her şeye Fransızlar! Biz de öyle bir laf var ya, hakem de Fransız! Hakem kötü niyetli. Hata olabilir ama bu kötü niyet. Bu hakemin bizim takımlarımızla sıkıntısı var. Fransa'da 3 maç yönetmiş, Avrupa'da da Türkiye-Karadağ, Fenerbahçe-Helsinki ve Ajax-Beşiktaş maçlarında görev almış! Tesadüf!" ifadelerini kullandı.

*Kenan Karaman'ın bu pozisyonda faul yaptığı gerekçesiyle Beşiktaş'ın golü iptal edildi.