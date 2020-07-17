Ajda Pekkan Bodrum'da kapalı gişe!

Şarkıları ve yorumuyla Türk pop müziğine yön veren Ajda Pekkan, 18 Temmuz Cumartesi günü Bodrum Günay Restaurant'ta sahne alacak.

Ajda Pekkan, cemiyet hayatı ve sanat dünyasından bir çok saygın ismin de hazır bulunacağı konser için hazırlıklarını günler öncesinden tamamladı. Ajda Pekkan, misafirlerine özel sürprizler yapmaya hazırlanıyor.

Bodrum'da sergileyeceği canlı performans için kampa giren Ajda Pekkan'ın, sahne için ise yine çok konuşulacak kıyafetler tercih edeceği öğrenildi.

