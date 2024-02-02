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Ajda Pekkan sevenlerini korkuttu! Ameliyat oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 08:08 | Son Güncelleme:
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Dillere pelesenk olan şarkıları, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Süperstar Ajda Pekkan bu defa sevenlerini korkuttu. Yaz ayından beri omuz ağrısı çeken Ajda Pekkan ameliyat oldu.

Ajda Pekkan sevenlerini korkuttu! Ameliyat oldu

Süperstar Ajda Pekkan sahne tarzı, dillere pelensek olan şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü isim bu defa hayranlarını üzdü.

Snob Magazin'in haberine göre Ajda Pekkan, 3 gün önce Amerikan Hastanesi'nde sağ omuzundan ameliyat oldu. Ameliyatın ardından taburcu olarak evinde dinlenmeye çekilen ünlü sanatçı 3 hafta boyunca da fizik tedavi görecek.

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Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Magazinsortie.com'un Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert ile gerçekleştirdiği röportajda, yaşadığı sağlık sorunlarından ve geçirdiği operasyonlardan bahsetmişti.

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Sanatçı, kalçasını kırdıktan sonra omzunda kas yırtılması yaşadığını ve bu durumun ağrılarına neden olduğunu söylemişti.

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Daha önce de aynı omuzdan tendon ameliyatı geçirdiğini de ifad eden Pekkan, "Ağrılarım artınca, doktorum Ramazan öncesi kış döneminde bu operasyonu gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

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