Ajda Pekkan sevenlerini korkuttu! Ameliyat oldu

Süperstar Ajda Pekkan sahne tarzı, dillere pelensek olan şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü isim bu defa hayranlarını üzdü.

Snob Magazin'in haberine göre Ajda Pekkan, 3 gün önce Amerikan Hastanesi'nde sağ omuzundan ameliyat oldu. Ameliyatın ardından taburcu olarak evinde dinlenmeye çekilen ünlü sanatçı 3 hafta boyunca da fizik tedavi görecek.

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Magazinsortie.com'un Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert ile gerçekleştirdiği röportajda, yaşadığı sağlık sorunlarından ve geçirdiği operasyonlardan bahsetmişti.

Sanatçı, kalçasını kırdıktan sonra omzunda kas yırtılması yaşadığını ve bu durumun ağrılarına neden olduğunu söylemişti.

Daha önce de aynı omuzdan tendon ameliyatı geçirdiğini de ifad eden Pekkan, "Ağrılarım artınca, doktorum Ramazan öncesi kış döneminde bu operasyonu gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.







