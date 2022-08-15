HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti 21 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

AK Parti 21 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

15.08.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ATO Congresium'da düzenlenen programda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı nefretin, kardeşliğimizi zedelemesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca "TOKİ'den milletimiz konut almaya hazırsa süratle konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız." dedi.

AK Parti 21 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Okuduğumuz bir şiiri bahane edenlere cevabı AK Parti'yi kurarak verdik.

Türkiye, 2023 vizyonunu artık demokraside ve kalkınmada eksiklerini tamamlama değil, siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefi üzerine inşa etmektedir.

Bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum.

q

Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı nefretin, kardeşliğimizi zedelemesine müsaade etmeyeceğiz.

Bizim bu ülkeye yapacak daha çok işimiz var. Atacak daha çok adımımız var.

Çok çalışacağız. 2023, gençliğimizin patlama yılı olacak.

Hiçbirimizin hatırlamak istemediği puslu iklime geri döndürmek istiyorlarsa da bunu başaramayacaklar. Ülkeyi yönetme müktesebatları 1940'ların tek parti faşizminden, iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs darbesinden ibaret olanların çırpınışları boşunadır. Şahsi hırslarının ürünü ajandalarının sebebiyle bunların kurduğu masaya payanda olanlara ise biz sadece acıyoruz.

Esasen bizim 2023 hedeflerimizin karşısına tek parti CHP'si devrinin zulüm ve sefalet uygulamalarının güzellemeleriyle çıkanlara artık kimse itibar etmiyor.

Milletimiz sandığa gittiğinde önce, bugüne kadar kazandırılan hizmetlere bakacaktır.

Ankara'da ikinci şehir hastanesini açıyoruz.

TOKİ'den milletimiz konut almaya hazırsa süratle konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız."

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'En çılgın' adaylık kulisi: Yavaş ve İmamoğlu...'En çılgın' adaylık kulisi: Yavaş ve İmamoğlu...
Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuk ölmüştü! İşte yeni göreviAlkollü araç kullanırken çarptığı çocuk ölmüştü! İşte yeni görevi
9 anket şirketinin son seçim anketleri! 9 anket şirketinin son seçim anketleri!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla ilk kez yan yana görüntülendi! "Aşk yaramış"

Kocasıyla ilk kez yan yana görüntülendi! "Aşk yaramış"

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Fiyatlar yüzde 5 düştü…

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Fiyatlar yüzde 5 düştü…

Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!

Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Kendini 'yüzbaşı' olarak tanıttı, gerçek bambaşka çıktı

Kendini 'yüzbaşı' olarak tanıttı, gerçek bambaşka çıktı

Market indiriminin ardından Kılıçdaroğlu'ndan olay olacak sözler!

Market indiriminin ardından Kılıçdaroğlu'ndan olay olacak sözler!

İlginizi Çekebilir

Bu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir arada

Bu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir arada

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.