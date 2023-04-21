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AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na silahla saldıran şüpheli tutuklandı

21.04.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na silahla saldıran şüpheli tutuklandı

Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binasına dün pompalı tüfekle ateş ettikten sonra gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

E.K, dün elinde pompalı tüfekle AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binası önüne gelmişti. Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir. Fail, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde, AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir." ifadesi kullanılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Çukurova ak parti

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