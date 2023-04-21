AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bayram namazı sonrasında gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Karadeniz gazı ile ilgili olarak "Bu süreç içerisinde ülke genelinde de artık doğal gazımızın girmediği il ilçe bırakılmayacak" diyen Erdoğan, dün AK Parti'nin Adana Çukurova'daki ilçe binasına yönelik silahlı saldırıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"DOĞAL GAZIMIZIN GİRMEDİĞİ İL, İLÇE BIRAKILMAYACAK"

"Dün akşam Karadeniz doğal gazı ile ilgili söylenmesi gereken ne varsa bunları söyledik. Öncelikle bir ay ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz olmak üzere Karadeniz doğal gazımızı milletimizle buluşturacağız. Bu süreç içerisinde ülke genelinde de artık doğal gazımızın girmediği il ilçe bırakılmayacak. Bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu rezervi üretimi arttırmak noktasında.

"HEDEFİMİZ 14 MAYIS"

Yarın Nurdağı’ndayım oradan Gaziantep’e geçeceğim yetiştirebilirsem oradan Hatay’a da geçme durumumuz olacak. Daha sonra da tabi açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. Bu konuda İstanbul ilçeleri ile Ankara ilçeleri ile bu çalışmaları devam ettirirken şehir mitinglerimizi de Artvin Rize’den başlamak suretiyle Trabzon aynı şekilde Giresun, Ordu, Samsun bu şekilde devam ettireceğiz. Bu istikamette çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gidilmedik il bırakmak istemiyoruz. Tabi ben şahsen yalnız çalışmıyorum. Aynı zamanda tüm kabine üyesi arkadaşlarımız da yoğun bir şekilde çalışıyor. Tabi bütün hedefimiz 14 Mayıs’ı başarılı bir şekilde tamamlamak.

TOGG AÇIKLAMASI: ÇOK ÇOK MEMNUNLAR

Lider dostlarımıza bu aracımızı gönderdik. Çok çok memnunlar. Sadece bir ulusal marka değil uluslararası bir marka Togg. İnanıyorum ki ülkemde TOGG'u tercih edenler memnun kalacaklar.

ADANA'DA AK PARTİ'YE SALDIRI: BİR RANT BEKLENTİSİNE İÇERİSİNDE DEĞİLİM

Şu anda tabi ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Terörist teröristliğini eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Kaldı ki Çukurova bizim ilk değildir. Biz terör bölgelerinde bunu çok yaşadık. Biz bu konuda şehitler de verdik ama bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları kendilerine İstanbul’da bir saldırı olunca bunu ranta çevirmek istediler ardından da bu olay gerçekleşti. Biz bütün tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz. İçişleri bakanlığımız da bu eşkıyayı anında yakaladılar. Gereken işlemlerde yapılıyor."

ERDOĞAN'DAN RAMAZAN BAYRAMI PAYLAŞIMI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan Ramazan Bayramı paylaşımı yaptı. Erdoğan, "Milletimizin ve İslâm âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabbime hamdediyorum. Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Milletimizin ve İslâm âleminin #RamazanBayramı’nı tebrik ediyorum.



Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabbime hamdediyorum.



Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.



Ramazan Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/I5AoykzKNx — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 21, 2023



