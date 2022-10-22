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AK Parti'den "Türkiye Yüzyılı" logosu! Detayları dikkat çekti

22.10.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon yaklaşımında logo çalışması tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulan logonun detayları dikkat çekti.

AK Parti'den "Türkiye Yüzyılı" logosu! Detayları dikkat çekti

AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımı kapsamında hazırlanan logoyu paylaştı.

Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımının logo çalışması Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.

Logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldızın ise ortak mirası temsil ettiği belirtildi.

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Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanırken, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her birinin Cumhuriyetin her bir yılını simgelediği kaydedildi.

Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisinin kurulduğu bildirildi.

Özgün olarak geliştirilen yazı karakteri Türkiye Yüzyılı iddiasını ve arkasındaki gücü temsil edecek kararlılığı hissettirirken, bu tipografik anatomiyle logonun her mecrada iletişim ve etkileşim gücünün korunmasının sağlanacağı vurgulandı.

AA

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