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AK Parti'den Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı için ilk açıklama! 'Kendinize gelin'

12.05.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'den Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararına ilişkin ilk açıklama geldi. Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı ve CHP'den gelen açıklamalara yönelik paylaşımlarda bulundu. Turan, "Kendinize gelin" ifadesini kullandı. İşte Turan'ın o açıklamaları!

AK Parti'den Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı için ilk açıklama! 'Kendinize gelin'

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik hapis cezası kararının 4 yıl 11 ay 20 günlük kısmına onama kararına ilişkin AK Parti'den ilk açıklama Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turan, "Gel Muharrem'den, koşun vekillere! Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek! Siyasi rakiplerimizle siyasette hesaplaşmayı isteriz; ama yargı, Devleti aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret, Kamu görevlisine hakaret suçlarını, ki 5 davadan 2 de beraat var, yerel mahkeme, İstinaf ve son olarak Yargıtay aşamasında değerlendirmeyecek miydi?! Kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi Canan Kaftancıoğlu

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