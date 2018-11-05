AK Partili eski milletvekili Ziyaeddin Yağcı hayatını kaybetti

Uzun süredir özel bir hastanede tedavi gören Yağcı, hayata gözlerini yumdu.
ZİYAEDDİN YAĞCI KİMDİR?
1945 yılında Sivas'ta doğan Yağcı, AK Parti Kurucu Üyesi'ydi. Bir süre Adana İl Başkanlığı da yapan Yağcı, 22. Dönem AK Parti milletvekilliği görevini yerine getirmişti.
Ziyaeddin Yağcı'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Buruk Mezarlığında defnedilecek.
Kaynak: AA
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