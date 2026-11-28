Bulanık Devlet Hastanesi’nde 24 haftalık olarak dünyaya Taşkın bebek, sağlık ekiplerinin yakın takibine alındı. Üçüncü basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ihtiyacı bulunan bebeğin ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edilmesine karar verildi.

TAŞKIN BEBEK İÇİN SEFERBERLİK

Taşkın bebek için ambulans helikopter havalandı. Bulanık Devlet Hastanesi’nden kuvözle alınan bebek, ambulans helikopterle Van’a sevkedildi. Minik bebek, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır