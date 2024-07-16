'AK Parti' formülünü açıklayıp isim isim saydı: 'Muhalif kesimle net olarak temas halindeler! Parti iki parça halinde'

Saadet Partisi ile TBMM'de ortak çatı altında buluşan Gelecek Partisi'nde iddiaya göre çalkantılar yaşanıyor. Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini eleştiren muhalif bir kanat olduğu, bu kesimin AK Parti içindeki bir kesimle temas halinde olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Gelecek Partililer Ahmet Davutoğlu'nun devre dışı kaldığı bir AK Parti formülü üzerinde duruyor.

"DIŞARIDAN GÖRÜNMÜYOR AMA PARTİ İKİ PARÇA HALİNDE"

Ses getirecek bu iddialar Halk TV canlı yayınında gündeme geldi. Gazeteci Barış Terkoğlu şöyle konuştu:

"Dışarıdan görünmüyor olabilir ama Gelecek Partisi şu anda tam olarak iki parça halinde: Bir Ahmet Davutoğlu'nu ve onun liderliğini kabul eden Gelecek Partisi, bir de son dönemde Ahmet Davutoğlu çizgisini eleştiren ikinci bir parça. Gelecek Partisi içindeki muhalif kanat, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki arayışta olan ekiple şu an net bir şekilde görüşme içinde. Bunu net olarak söylüyorum.

İSİM İSİM SAYDI: AK PARTİ İÇİNDEKİ KESİMLE TEMAS HALİNDELER

Gelecek Partisi'ndeki; İsa Mesih Şahin, Mustafa Nedim Yamalı'nın da aralarında olduğu, AK Parti'nin teşkilatını ayakta tutan isimlerin de aralarında olduğu bu muhalif kesim, Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki rotayı yeniden tayin etmeye çalışan kesimle temas halinde.

Çok daha iddialı bir şey söyleyeceğim, önerileri şu: 'Bu partinin kendisinin artık Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşması gerekiyor.'

GELECEK PARTİSİ'NDE "AK PARTİ" FORMÜLÜ

Net olarak şunu da söylüyorlar; Ahmet Davutoğlu'nun tıpkı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu gibi siyasette biraz dinlenmeye çekileceği, Gelecek Partisi'nin gerekirse bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde siyaset yapma kararı alacağı bir formülü parti içinde konuşmak istiyorlar.

Belki biz önümüzdeki günlerde Gelecek Partili bazı milletvekillerinin gideceğini göreceğiz. Belki de Gelecek Partisinin kurumsal olarak bir karar alacağını göreceğiz. Saadet Partisi içinde de bir liderlik meselesi olabilir.

Gelecek Partisi içindeki muhalif kanat diyor ki 'Bizim Erdoğan veya AKP'yle kan davamız yok. Biz AKP'den tam olarak yeni girmiş olduğu MHP veya Soylu tipi siyasetçilerle kurduğu ittifaklar nedeniyle ayrıldık. Eğer Erdoğan veya AKP içinde bu meseleyi dönüştürmeye çalışanlar Türkiye'de daha geniş tabanlı bir yapılanmaya giderlerse gerekirse bu tartışma bitirilmeli.'"

SAYMAZ: BU 3 İSİM AK PARTİ'YE GİTMEZ

Sözü Terkoğlu'ndan devralan İsmail Saymaz, Gelecek Partili Doğan Demir'in CHP'den milletvekili olamayıp Gelecek Partisi'nden olduğunu belirtip "O katılmaz" dedi. Saymaz ayrıca Serap Özbudun ve Selçuk Özdağ'ın da AK Parti'ye gitmeyeceği görüşünü dile getirdi.

Sema Silkin Ün'ün Yeniden Refah Partisi'ne geçebileceğini söyleyen Saymaz, "Emine Erdoğan'ın eski özel kalemi ama eşi Yeniden Refah'ta" dedi.

"BUGÜNE KADAR GİTMEMESİNİN NEDENİ BU"

Gelecek Partisi'nde 3 isim üzerinde yoğunlaşıldığını ifade eden Saymaz; Nedim Yamalı, Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in AK Parti'ye gidebileceğini öne sürdü.



Nedim Yamalı, Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin

Saymaz, Temurci'nin bugüne dek AK Parti'ye gitmemesinin nedenini "O gitse Saadet grubu dağılıyordu" iddiasıyla dile getirdi ve şöyle ekledi:

"Bizzat kendisi ve ailesi Erdoğan'a çok sadık olduğu halde adeta ihanet etmiş muamelesi gördü, terörizmle suçlandı. Ağır bedeller ödediler. Siyaseten yakın olsa da duygusal kırılmaları var."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır