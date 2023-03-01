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  4. AK Parti grup toplantısı öncesi çekildi... Depremde hayatını kaybeden Yakup Taş unutulmadı

AK Parti grup toplantısı öncesi çekildi... Depremde hayatını kaybeden Yakup Taş unutulmadı

01.03.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde AK Parti Adıyaman milletvekili Yakup Taş da yaşamını yitirmişti. Bugün düzenlenen AK Parti grup toplantısı öncesi, depremde hayatını kaybeden milletvekili Yakup Taş unutulmadı.

AK Parti grup toplantısı öncesi çekildi... Depremde hayatını kaybeden Yakup Taş unutulmadı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde büyük hasar gören ve binlerce insanın öldüğü Adıyaman'da AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş da hayatını kaybetmişti. Kaydedilen bir görüntüye göre, AK Parti grup toplantısı öncesi, depremde hayatını kaybeden milletvekili Yakup Taş unutulmadı.

OTURDUĞU KOLTUKTA FOTOĞRAFI YER ALDI

AK Parti grup toplantısı öncesinde deprem felaketinde hayatını kaybeden Adıyaman milletvekili Yakup Taş'ın oturduğu koltukta, fotoğrafı yer aldı.

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"DANIŞMANININ NİŞANI İÇİN GELDİĞİ ADIYAMAN'DA 27 AKRABASI İLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ"

İHA'nın haberine göre, 27 akrabası ile birlikte hayatını kaybeden Yakup Taş'ın, aynı zamanda akrabası olan danışmanının nişanı için Adıyaman'a geldiği öğrenilmişti.

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Yakup Taş ak parti

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