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AK Parti'li Çelik: Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' denilerek saldırılmasını kınıyoruz

23.01.2021 18:33 | Son Güncelleme:
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AK Parti'li Çelik: Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' denilerek saldırılmasını kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' denilerek ahlak dışı ifadelerle saldırılmasını kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vali ve kaymakamların Kovid-19'un başladığı günden bu yana gece gündüz demeden vazife başında salgınla mücadele ettiklerini belirtti. Çelik, mülki idarenin kapasitesini bu dönemde daha yakından gördüklerini belirterek, "Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' denilerek ahlak dışı ifadelerle saldırılmasını kınıyoruz. Vali ve kaymakamlarımız, 'militanca bir siyaset' anlayışı tarafından hedef alınıyor. Buna müsaade etmeyiz. Vali ve kaymakamlarımızın yanı sıra askerlerimiz, öğretmenlerimiz ve sanatçılarımız da bu militan siyaset tarafından saldırıya uğruyor" dedi.

'TÜM BU SALDIRGANLIKLARI KINIYORUZ'

Çelik, vali ve kaymakamların, salgınla mücadeleden terörle mücadeleye kadar çok zorlu bir mücadeleyi başarıyla yürüttüğünü kaydederek, "Aynı zamanda illerimizde kamu düzenini sağlayarak huzur ve refahın sürdürülmesine katkıda bulunuyorlar. Farklı coğrafyalarda Türkiye Cumhuriyeti bayrağını dalgalandıran, sınırlarımızı düşman saldırılarından koruyan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan açıklamalar ise tam bir şuursuzluk örneğidir. CHP'li sıfatı taşıyan yöneticilerin, işçi, çiftçi, öğretmen, basın mensuplarına yönelik saldırı furyası uzman çavuşlarımızı da hedef almıştı. CHP idarecileri terörle mücadele eden askerlerimize 'militan' diyerek hakaret ediyor. Tüm bu saldırganlıkları kınıyoruz. 'Militan siyaset' yıllarca 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir; ama millet bu egemenliği Cumhuriyet Halk Fırkası eliyle kullanır' anlayışı ile demokrasiyi baskı altına aldı. Bu gerici anlayış artık sona ermiştir. Muhalefet etmek demokrasideki en kuvvetli haktır. Demokratik muhalefet yerine militanca bir siyasi saldırganlık üretmek yanlıştır. Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir. Herkes demokratik adaba uygun konuşmalıdır" ifadesini kullandı.

(DHA)

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