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AK Parti'li Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 'sosyal yardım' tartışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 17:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yardım alan ailelerin aranarak, yardımın devam etmesi için AK Parti'den istifa edip, başka partilere üye olmalarının istendiğini iddia etti. Belediye ise yazılı açıklama yaparak, sosyal yardımların ayırt edilmeden sürdürüldüğünü açıkladı.

AK Parti'li Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 'sosyal yardım' tartışması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP tarafından yönetilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımları konusunda çirkin ve utanç verici hadiselerin yaşandığını iddia etti.

Sosyal yardım alanların belediyeden birileri tarafından arandığını ve kendilerine yardımlardan yararlanmaları için AK Parti'den istifa edip başka bir partiye üye olmalarının söylendiğini öne süren Şahin, "Bu ahlaksız teklifi kabul ederlerse sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecekleri ifade ediliyor. Aksi takdirde aldıkları yardımın kesileceği tehdidi ile tehdit ediliyorlar. CHP’li Mansur Yavaş bir an önce bu yüz kızartıcı yanlıştan dönmeli ve bu ayıbı temizlemeli" dedi.

İYİ PARTİ YÖNETİCİSİNİN MESAJINI PAYLAŞTI

Şahin, dünkü iddiası üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklama yaptığını belirterek, bugün Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Şahin, "Dün ifşa ettiğimiz ahlaksız teklife muhatap olan vatandaşlarımızdan birkaçının anlatımları var. Bakalım Mansur Yavaş'ın yüzü kızaracak mı?" ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Şahin ile belediye arasında 'sosyal yardım' tartışması

Şahin ayrıca, Keçiren İYİ Parti İlçe Başkanı Serdar Tunç tarafından gönderildiği söylenilen, "19 Kasım 2019 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ailelerin erzak yardımı kaldırılarak yerine 500 TL nakdi halk kart yardımına geçileceğinden, yardıma ihtiyaç olan ailelerin halk kartı çıkarabilmeleri için Keçiören İYİ Parti İlçe Başkanlığına gelerek yardım talep formunu doldurmaları rica olunur" yazılı mesaj paylaştı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Sayın Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yardım alan ailelerin aranarak, yardımın devam etmesi için vatandaşların AK Parti üyeliğinden istifa edip başka partilere üye olmaları konusunda zorlama yapıldığını iddia etmiş; Büyükşehir Belediyemiz ise bu iddiaları kati dille yalanlayan bir yazılı açıklama yapmıştı. Sayın Şahin bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, havuz medyasına ait bir gazete kupürü paylaşarak “Bakalım Mansur Yavaş’ın yüzü kızaracak mı?” ifadelerini kullanmıştır. Ardından da bir ilçe başkanının paylaşımını alıntılayıp “Daha neler çıkacak bakalım...” ifadelerini kullanmıştır.

Sayın Şahin’in paylaştığı gazete kupüründe isimleri belirtilmeden açıklama yaptığı iddia edilen dört ayrı kişinin sözleri yer almıştır. Bunlardan ilk ikisi yardım taleplerinin bir siyasi partiye üye olmadıkları için geri çevrildiğini iddia etmiştir. Adı açıklanmayan üçüncü şahıs ise Belediyemize iş için başvurduğunu ve AK Partili olduğu için işe alınmadığını belirtmiştir. İddiaya göre son kişi ise ihtiyacı olmayan kişilere yardım yapıldığını ifade etmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, her ne kadar kamuoyunun bu açıklamalara itibar etmediğini bilsek de, tek bir vatandaşımızın bile aklında soru işareti kalmaması adına basın açıklaması yaptığımızın bir kez daha altını çiziyoruz.

"İDDİALARINI İSPAT ET"

Bir gazetede yer alan ve üstelik isimleri yer almadan açıklama yaptığı iddia edilen vatandaşların hiçbirinin ifadelerinde, Sayın Şahin’in dünkü iddialarını içeren bir içeriğe rastlanmamıştır. İddia sahibinin iddiasını ispatla mükellef olduğu genel bir etik ve ahlak kuralıdır. Yardım almaları için bir partiden istifa ettirilmeye ve başka partilere üye olmaya zorlanan bir kişi dahi bulunmamaktadır. Sayın Şahin’i bu konuda bir kez daha ispata davet ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim anlayışında, yardım talep eden bir ailenin başvurusunun geri çevrilmesinin tek kıstası, yardım talebinin geçersiz sebeplerle yapılmış olmasıdır.

Belediye’deki işe alımlar ise liyakat esasına göre yapılmakta olup, bir partiye üye olmaması nedeniyle kimsenin geri çevrilmesi söz konusu değildir. Şayet bu iddia doğru olsaydı, şu anda belediye personel yapısında da sıfırdan bir yenilenme gerektiğinin en yakın şahidi kendileridir. Sendika başkanlarının dahi Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ettiği açıklamalar ortadayken, Sayın Şahin’in bu çıkışları ne yazık ki kendisini gülünç duruma düşürmektedir. Sayın Şahin, hangi partili olursa olsun belediyemizde ekmeğini çalışarak kazanan, işini hakkıyla yapan herkesi töhmet altında bırakmaktadır. İhtiyacı olmayan kişilere yardım edilmesi konusu ise, bizim yönetim anlayışımızın bir tezahürü asla olmamıştır. “Kişinin fikri neyse zikri de odur” sözünün önemini, bu konuda daha da fazla ayrıntıya girmeden altını çizerek belirtiyoruz.

"ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARMA SEVDASI KRONİK HALE GELDİ"

Gelinen noktada görülen o ki, olmayan bir şeyi icat etme ya da şapkadan tavşan çıkarma sevdası artık belirli çevrelerde kronik hale gelmiştir. İddiayı temsilen siparişi verilen haberde dahi hata yapan bu anlayış, aziz milletimizin maşeri vicdanında defalarca hüküm giymiştir. Hele ki, bir partinin üst düzey yöneticiliğini ve milletvekilliğini yapan bir ismin seviyeyi bu kadar düşürmesi, bizleri siyaset kurumu adına da üzmektedir.

Bir kez daha altını çiziyoruz. Ankara’nın da, Ankaralının da artık bu köhne siyaset tarzına ayıracak vakti yoktur. Eski alışkanlıklardan sıyrılmış, mutlu insanların yaşadığı, bereketli, huzurlu, insanların sinir uçlarına dokunmaktan imtina eden ve kimseyi ayırt etmeyen yönetim anlayışımızda ısrarcı olacağız. Bu anlayışa sahip bir yönetimde, bir hata olduğu düşünüldüğünde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a ulaşmak ve varsa düzeltmek çok kolaydır. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın kapısı herkese açıktır. Buna rağmen sosyal yardımlarımızı hakkaniyetle yapmak için gece gündüz çalışan, alın teri döken, emek veren ve rızkını helal parayla kazanan bürokratlar, işçiler ve personelimiz için olmayan bir durumu isnat etmek, mesnetsiz iddialarla kamuoyunu meşgul etmek hem siyasi ahlakla eşleşmemektedir.

Yüzü kızarması gereken kişilerin kim olduğuna dair takdiri de, yine aziz milletimizin maşeri vicdanına bırakıyoruz.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal yardım

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