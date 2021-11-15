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AK Parti MKYK sonrası Sözcü Çelik'ten açıklama

15.11.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti MKYK sonrası Sözcü Çelik'ten açıklama

AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanmıştı. Kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Kıbrıs davası hiçbir zaman desteksiz kalmayacak.

Geçmişten bugüne ne zaman masaya oturulsa, Rum tarafı istediğini elde etme, daha sonra da masayı bozma yoluna gitmiştir. Masa tekrar toplandığında Rum tarafı siyasi oyunlarına kaldığı yerden devam etmiştir.

Gaz kaynaklarının iki taraf tarafından bölüştürülmesi yönünde mekanizma oluşturulmasını önerdik. Rum tarafı haksız, hukuksuz bir davranışta bulunmuştur.

Libya gündemini yakında takip ediyoruz. Paris'te bir Libya toplantısı yapıldı. Burada bizim her zaman altını çizdiğimiz hususlar gündeme geldi. Bu zirveye Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin davet edilmesi yanlıştır. Bir takım mahalle dayanışmasının öne çıkarılmak için zirvelerin zehirlendiğini görüyoruz.

MACRON'A TEPKİ

Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamaları skandaldır. Türkiye'nin yabancı asker olarak değerlendirilmesi kasıtlı bir açıklamadır.

Macron bütün açıklamalarında Türkiye'yi hedef alıyor. Macron tüm Fransız dış politikasını Türkiye düşmanlığı üzerine kuruyor. Cumhurbaşkanımız Afrika'ya gidiyor, Fransız haber ajanslarına bakıyoruz "Erdoğan'ın Afrika'da ne işi var?" manşetleri atılıyor. Hemen bir rekabet içine giriyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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