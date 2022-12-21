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AK Parti'nin 'başörtüsü' teklifine Saadet Partisi'nden destek! Gözler 6'lı masadaki diğer partilerde

21.12.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin hazırlayıp Meclis'e sunduğu başörtüsüne yönelik Anayasa değişiklik teklifine 6'lı masanın ortaklarından Saadet Partisi'nden destek geldi. Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman "Hayra motor, şerre fren olacağız" diyerek destek kararını duyururken, gözler 6'lı masadaki diğer partilere çevrildi.

AK Parti'nin 'başörtüsü' teklifine Saadet Partisi'nden destek! Gözler 6'lı masadaki diğer partilerde

AK Parti, MHP ve BBP’den 336 milletvekilinin imza attığı ‘başörtüsü’ ile ilgili anayasa değişikliği teklifine bir destek de Altılı Masa temsilcisi Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’dan geldi.

"HAYRA MOTOR, ŞERRE FREN OLACAĞIZ"

Karaduman sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifine imza vererek desteğimizi ilan ediyoruz. Hayra motor, şerre fren olacağız." ifadelerine yer verdi.

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KARAMOLLAOĞLU "KABUL EDİLEMEZ" DEMİŞTİ

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise söz konusu teklifle ilgili çekincelerini dile getirirken "Burada kafaları karıştıracak bir maddeyi eklerseniz, hele hele bir referandumu. Bu kesinlikle kabul edilemez" diye konuşmuştu.

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GÖZLER 6'LI MASADAKİ DİĞER PARTİLERDE

Saadet Partisi'nden gelen destek sonrası gözler 6'lı masadaki diğer partilere çevrildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Kendi aramızda tartışacağız. Anayasa hukukçularından görüş istedim. İlk başvuracağımız kaynak anayasa hukukçuları, ona göre de değerlendireceğiz. 6'lı masada da görüşülür. Orada da değerlendirme yapacağız" demişti.

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