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  4. AK Partili Dağ: "Terör örgütünden kaçışlarda Diyarbakır Anneleri'nin etkisi var"

AK Partili Dağ: "Terör örgütünden kaçışlarda Diyarbakır Anneleri'nin etkisi var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

AK Partili Dağ: "Terör örgütünden kaçışlarda Diyarbakır Anneleri'nin etkisi var"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ, terör örgütünden kaçışlar ve güvenlik güçlerine teslim olmalarda Diyarbakır Anneleri'nin ortaya koyduğu manevi ortamın da etkisinin bulunduğunu bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından Kestane Pazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği tarafından düzenlenen "İrfan Sohbeti" toplantısına katılan Dağ, konuşmasında 2019'un son çeyreğinde ekonomide bir dengelenme sürecine geçildiğini belirtti.

Bu yılın ivmelenme, yükselme ve daha da ileriye gitme noktasında bir ümit ortaya koyduğunu bildiren Dağ, "Ülkede istikrar olduğunda bu ülke insanının girişimci yapısını bilen birisi olarak 2020, 2021 ve 2022'nin çok daha farklı bir şekilde geçeceğinden hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Dağ, yurt içinde teröristlerin İHA ve SİHA'lar ile sürekli takibinin yapıldığını, sonuç odaklı operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dağ, şunları kaydetti:

"Hem yurt içinde hem de sınırın öte yakasında sürekli olarak İHA'lar ve SİHA'lar ile yapılan takipler, istikrarsız bölge olan Suriye ve Irak'ın kuzeyinde istihbarat vasıtasıyla yapılan anlık operasyonlar, terör örgütünün organizasyon becerisini yerle bir etmiştir ve ayrıca motivasyonunu ciddi anlamda kırmıştır. Terör bitsin diye neredeyse 5-6 aydır terör örgütüne haykıran ve terör örgütünün uzantısı siyasi partinin önünde eylem yapan Diyarbakır Anneleri'nin de terör örgütünden kaçışlarda manevi etkisi var. Terör örgütünden kaçışlar daha önceleri de olmuştur ama annelerin, ailelerin araması suretiyle terör örgütünden kaçışlar ve teslimiyetin artmış olması önemli bir husus. Bu vesileyle huzur ortamı ülkemizin her bir köşesinde oluşmuş durumda."

MÜSİAD İzmir Başkanı Şube Bilal Saygılı da "İrfan Sohbeti" programını üç yıldır düzenlediklerini belirterek, etkinliğin önemine işaret etti.

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