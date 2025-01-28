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AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf CHP’ye geçti

28.01.2025 13:56
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2009 yılında AK Parti’nin hükümet kabinesinde Devlet Bakanı olarak görev alan ve 2020 yılında AK Parti’den DEVA Partisi’ne geçen Selma Aliye Kavaf, CHP’ye katıldı. Kavaf'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf CHP’ye geçti

DEVA Partisi’nden istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP'nin bugünkü grup toplantısına CHP'ye katıldı. Kavaf'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Kürsüde açıklama yapan Kavaf şunları söyledi:

"200'li yılların başında siyaset kurumunun ülke meselelerine çözüm üretemediği bir dönemde demokrasi, hukukun üstünlüğü sürecine bir katkı sağlayabilir miyim diye siyasete girdim. Bugün yine adalet arayışı sürüyor. Beni sizlerle bu çatı altında bir araya getiren Genel Başkanımız Özgür Özel'e, bana güvenen ve cesaret veren herkese teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlığımızın kalıcı dostluklara dönüşmesini temenni ediyorum."

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SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?

1962 yılında Denizli’de doğan Selma Aliye Kavaf, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Denizli Milletvekili adayı oldu. 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi. 2007 yılı milletvekili genel seçimlerinde Denizli'den 23. Dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi.

9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Kavaf, 8 Ocak'ta DEVA Partisi'nden ayrıldığını açıkladı.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Selma Aliye Kavaf
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