AK Partili Galip Ensarioğlu'ndan 'Narin' açıklaması! "Aileyle 40 yıllık dostluğum var, Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var"

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in günler sonra cansız bedeni bulundu. Dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin ile ilgili sır perdesinin aralanması için Adli Tıp'tan gelecek rapor bekleniyor. Narin ile ilgili AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamaları dikkat çekti.

"40 YILLIK DOSTLUĞUM VAR"

Ensarioğlu katıldığı canlı yayındaki açıklamasında "Aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Tabii, soruşturma da gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var." dedi.

Ensarioğlu'nun açıklamasından satır başları:

"BÖYLE BİR ŞEYİ İFADE ETMEMİZ DOĞRU DEĞİL"

Soru: Bu soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz Efendim?

"Tabii, soruşturma da gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü ailede, yani bizim dostlarımız, konu çok hassas bir düzeyde olduğu için onları çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz. Ancak maalesef, minik Narin’in cansız bedenine ulaştıktan sonra onun üzerinden daha somut ve çok hızlı bir şekilde faillere ulaşmak üzereyiz. İnşallah birkaç gün içinde tüm yönleriyle sonuçlanır. Diyarbakır Başsavcılığı ve ilgili birimlerin tümü çok hassas ve hızlı bir soruşturma yürütüyorlar. Adli tıp şu anda en önemli delillere ulaşacak olan ve bu işi somut bir şekilde sonuçlandıracak olan adli tıpta da çalışmalar çok titizlikle ve hızlı bir şekilde yürütülüyor. Hepimiz bu konuyla ilgileniyoruz, yani Diyarbakır’daki valimiz başta olmak üzere, jandarma, emniyet ve ilgili farklı birimler tümü konunun üzerinde. Çünkü Türkiye’nin gündeminde hepimizi derinden yaralayan bir mesele. Çok hızlı bir şekilde inşallah sonuçlanacak.

Dediğim gibi, hem soruşturmanın gizliliği açısından hem de konunun hassasiyeti açısından, bir taraftan aile büyük bir acı yaşarken aile bireyleri ile ilgili yapılan tutuklamalar ve yeni gözaltılar var. Aile bireylerine ait yeni gözaltılar var. Hani bu kadar büyük acıyı yaşayan bir ailenin aile bireylerine ilişkin şüpheler ve gözaltılar var. Yani onları daha fazla yaralayacak somut bir delile oturtmadan ve ilgili birimler tarafından açıklanmadan böyle bir şeyi ifade etmemiz doğru değil."

"AİLE KARARIYLA OLACAK ŞEYLER DEĞİL BUNLAR"

Soru: Peki, Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yapmış olduğu paylaşımda Sayın Ali Yerlikaya’nın yapmış olduğu paylaşımda, aslında minik Narin’e Allah’tan rahmet dileğini okuduk hep ama beraberinde aileye ilişkin herhangi bir mesaj paylaşmadı. Sayın bakanlar da o zaman gözümüzü bu noktada biraz ailenin içine mi çevirmek lazım? Örnek veriyorum, ailenin anne ve baba var mı? Ya da minik Narin görmemesi gereken bir şeye mi tanıklık etti sizce?

Bunların hepsi değerlendiriliyor. Tabii aile bir kişiden ibaret değil, yani ailede şüpheli durumda olan veya yarın öbür gün netleşirse belki suçlu durumda olan bir iki kişi varsa bile, bütün aileyi aynı gözle bakmak, aynı şekilde düşünmek doğru değil. Büyük bir aile ama varsa bir suç, herkes suçlu değil. Yani bu böyle. Kızımızın vahşice katledilmesini böyle aile kararıyla olacak şeyler değil bunlar. Muhakkak böyle bir şey yoktur ortada. Ancak dediğim gibi, kendisinin cenazesine ulaşıldıktan sonra onun üzerindeki bütün adli tıbbın ilgili birimlerin yaptığı incelemede sonuca ve faile ulaşmak çok daha hızlı ve kesin kanıtlarla olacak. Bunun için belki bir iki gün sabretmek iyi olacak çünkü çok fazla bilen bilmeyen herkes yorum yapıyor. Haklı da olsa, yani hem soruşturmanın sürecine zarar verebiliriz hem de az bir ihtimal olsa suçsuz birilerine çok ağır ithamlarda da bulunabiliriz. Bunları uzmanlarına bıraksak ve bunları şu an bu işi yürüten ekiplere bıraksak ve onların açıklayacağı resmi şeylerle olayı değerlendirsin olacak inşallah.

"AİLEYLE BENİM 40 YILLIK DOSTLUĞUM VAR"

Soru: Ben şunu sormak istiyorum; 21 gözaltı olduğunu öğrendik Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un az önce yapmış olduğu sosyal medya üzerinden açıklamada.Şu anki gözaltına alınma talimatı verilen kişiler için şüpheli sıfatıyla gözaltı talimatı verilen kişiler için o da böyle bir ifade kullandı. Siz bu noktada aileye yakınlığını hangi derecede çok uzun yıllardır aynı bölgede milletvekili ve siyaset yapıyorsunuz siz de Sayın Ensarioğlu. Onun için sormak istedim, nasıl bir aile?

Yani bu aile bireyleri veya 21 kişi bu işte organize bir şekilde suçludur veya bunlar içindedirler anlamında değil. Bunlar haberi olacak veya çapraz sorgulamada farklı şeylere ulaşmak için bir sürü adam alırsınız, hepsinin sorgusunu yaparsınız. O çapraz sorguda sonuca ulaşırsınız. Dolayısıyla daha önce bilgi hiçbir şeyi göz ardı etmemek lazım, gözden kaçırmamak lazım. Çünkü bütün Türkiye’nin gözü bugün burada bu meselede. O yüzden, hani hiçbir şeyi gözden kaçırmamak adına bu kadar yoğun gözaltı var.

Aile, yani aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin tüm bireylerini hemen hemen tanırız. Gençler hariç, yakın dostluğumuz var. Ben geçmişte aileye dair de böyle çok spekülasyonlar var sosyal medyada. Evet, yani kimi siyasi görüşü üzerinden meseleyi ele almak istemiş ki bu çok çirkin bir şey. Yani Hizbullahçı olduğunu söyleyen sosyal medyada bu yönde suçlama yapan siyasiler var. Yani bu meseleleri siyaseti bu işlere bulaştırmamak lazım. Yani bu çok farklı bir şey. Siyasetin bu işe ne ilgisi olabilir? Yani böyle bir şey var mı veya bunun üzerinden bir siyasi partiyi, bir siyasi kesimi karalamak veya birinin rant elde etmesi, bunlar çok çok çirkin şeyler. Canımız yanıyor, gencecik bir kızımız gitmiş. Yani çok, bütün Türkiye’nin üzüldüğü ve takip ettiği bir mesele.

Aile, Refah Partisi geleneğinden gelen geçmişte ben Doğru Yol Partisi İl Başkanlığı yaptığım dönemde, benim yönetimimde yer alan amcaları var, büyük amcaları var. Veyahut da farklı, İyi Parti’de, farklı partilerde yer almış AK Parti’de yer almış olanlar da var. Şu anda AK Parti İlçe yönetimimize olan bir yeğenleri de var. Yani öyle merkez saha yakın bir aile, aşırı uçlarda olmayan bir aile. Ama hani bunu ifade etmek de çok ayıp bir şey. Yani bu işin siyasetle veyahut da siyasi aidiyetleri ile bir ilgisi yok ki. Bu tamamen vicdani, insani bir mesele. Böyle hepimizin kendi çocuğumuzun yerine koyduğumuz ve üzüldüğümüz günlerdir hepimiz. Bununla ilgili çaba sarf ederken merakla sonucunu beklediğimiz bir meselenin üzerinden siyasi tartışma yürütmek ayıptır.

"İLK GÜNDEN BERİ KATLEDİLMİŞ DURUYOR"

Soru: Peki, şimdi özellikle şunu da son olarak sormak istiyorum. Sayın Murat Zorluoğlu’nun Diyarbakır valisinin de öğle saatlerinde çok önemli açıklamaları oldu. Narin’in bir çuval içerisinde dere yatağında bulunduğunu aktardı ve o bölgede çok sayıda hem jandarmaya hem de Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 2000’e aşkın personelle aramaların incelemelerin hep yapıldığını aktardık. Biz de gördük de. Aynı zamanda siz bu son alınan haberi nasıl değerlendiriyorsunuz? Son sorum olsun bu ve bir de buradan kamuoyuna nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Herkesin de müşahade ettiği gibi, devletin bütün birimleri ilk andan bugüne kadar hiçbir zafiyete, hiçbir boşluk bırakmadan meselenin üzerinde ciddiyetle duruyor. Hepimiz takip ediyoruz, basın tamamen bütün basın takip ediyor, kamuoyu merak ediyor. Kamuoyu çok bu konuda ciddi bir şekilde vicdani rahatsızlığı var. O yüzden herkes hassas bir şekilde üzerinde duruyor ilk günden beri. İlgili birimlerin 2000’e yakın personeli sahada. Şimdi buldukları yeri 56 defa kontrol ettikleri bir yer aslında. Hani suyun dibinde üzerine taş bırakarak, çalı çırpı ve yeşillikle çok iyi kamufle edilmiş. Aslında ama hani cesette yani yeni olmuş bir şey değil. Demek ki anlaşılıyor ki ilk günden beri aslında katledilmiş gibi duruyor. Bakalım, yani biraz daha bence sadece yetkilileri dinlemek lazım, yetkilileri izlemek lazım ve onların ağzından çıkacak şeye itibar etmek lazım. Uzun sürmeyecek artık bu saatten sonra. Bunu herkes bilsin, bir iki gün içinde inşallah bütün sonuçlara ulaşacağız.

Soru: Peki, siz cenazeye katılabilecek misiniz? Yakınlarda mısınız?

Ben Diyarbakır'dayım günlerdir buradayım.