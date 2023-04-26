HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Partili Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na Kandil, ABD ve FETÖ göndermesi

AK Partili Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na Kandil, ABD ve FETÖ göndermesi

26.04.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının ifadelerine vurgu yaparak, "Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalar karşısında sessizliğe bürünmesini çok manidar buluyorum." dedi.

AK Partili Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na Kandil, ABD ve FETÖ göndermesi

Hamza Dağ, partisinin Manisa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlerin Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olduğunu, yaptıkları çalışmaların meyvesini, seçim akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda açık ara farkla seçilmesi ve AK Parti'nin birinci parti olarak çıkmasıyla alacaklarını söyledi.

Yerli otomobil Togg, bor karbür ve nadir toprak elementi fabrikaları, Karadeniz doğal gazının milli sisteme dahil edilmesi gibi projelerin hayata geçtiğini hatırlatan Dağ, bu projelerin 14 Mayıs sonrasındaki 5 yıllık dönem için önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

AA-20230426-30967735-30967733-AK_PARTI_GENEL_BASKAN_YARDIMCISI_HAMZA_DAG_MANISADA_KONUSTU

Seçim kampanyası sürecinde terör örgütü PKK'nın elebaşlarının açıklamalarına da değinen Dağ, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra PKK terör örgütü mensuplarının ve bir siyasi partinin önümüzdeki sürecin 'Öcalan'a özgürlük süreci' olduğunu, sürekli telaffuz ettiklerini görüyoruz. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayının da bu konuda bir açıklama yapmadığını da görüyoruz. Neredeyse her basın toplantısında meclis kürsülerinde çiftçiye, emekliye, AK Partililere sürekli parmak sallayan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalar karşısında sessizliğe bürünmesini çok manidar buluyorum. Onun için kendisine şöyle diyoruz. (Kılıçdaroğlu) 'Değil sağına kendi illerine bir çivi dahi çakmayan belediye başkanlarını, Kandil'e gidip sağına Duran Kalkan'ı, Murat Karayılan'ı, ABD'ye gidip sağına Biden'ı soluna FETÖ'yü oturtsan da bu millet size geçit vermeyecek.' 14 Mayıs günü bunu hepimiz Allah'ın izniyle göreceğiz. Milletimiz bu konuda net bir tavır içindedir."

"SEÇİM YAKLAŞTIKÇA FARKI AÇIYORUZ"

Gazetecilerin seçim anketlerini sorması üzerine Hamza Dağ, AK Parti'de 4 yıl AR-GE Başkanlığı yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Kamuoyuna açıklanan anketlerin nerede olursa olsun hepsi üzerinde oynanan süreçlerdir. AK Parti, sadece bu dönem için değil neredeyse her dönemde yapılan anketlerde birincidir. Seçim yaklaştıkça da farkı açıyoruz. Cumhurbaşkanımız da birinci. İnşallah, ilk turda seçimi bitirecek şekilde yola doğru gidiyoruz. Şimdi muhalefetin anket şirketi olarak yayımlayıp sürekli kendi televizyonlarında yayınladıklarına bakacak olursanız onların hepsi masa başı bile değil, merdiven altı şirketlerdir. Biz onların hepsini gayet iyi biliyoruz. İsimlerini de biliyoruz. Polemiğe girmişliğimiz de vardır. Onların geçmiş seçimler öncesi yaptıkları anketlerini de biliyoruz. Hiç itibarları olan yerler değil. Onları da zaman zaman deşifre ediyoruz. Bunun da maddi bir piyasası olduğu için öyle devam eden bir süreci var. Biz biliyoruz ki AK Parti ve Tayyip Erdoğan açık ara birincidir." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya'dan İstanbul için uyarı! 'Kuvvetli sağanak yağış'Vali Yerlikaya'dan İstanbul için uyarı! 'Kuvvetli sağanak yağış'
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü! Yan binadaki 4 kişiyi ekipler kurtardıMalatya'da ağır hasarlı bina çöktü! Yan binadaki 4 kişiyi ekipler kurtardı
21 ilde terör operasyonu! Onlarca gözaltı kararı var...21 ilde terör operasyonu! Onlarca gözaltı kararı var...
Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ

En Çok Okunan Haberler

Yalova'da ilginç anlar! İmamoğlu eşine dönerek böyle seslendi: Dilek’çiğim bak ne yazıyor orada…

Yalova'da ilginç anlar! İmamoğlu eşine dönerek böyle seslendi: Dilek’çiğim bak ne yazıyor orada…

Milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı!

Milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı!

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

İlginizi Çekebilir

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.