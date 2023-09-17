AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e tepki: İzmir’de kronik problemler almış başını gidiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi.

Yıldız Tar'ın yayınına katılan Soyer'in konuşmasından bir kesiti paylaşan Dağ şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor. Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir’e hizmettir."

İzmir’de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor.



Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir’e hizmettir.@tuncsoyer pic.twitter.com/WJcF2izLRz — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) September 17, 2023



