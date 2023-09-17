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AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e tepki: İzmir’de kronik problemler almış başını gidiyor

17.09.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Yıldız Tar'ın yayınına katıldığı görüntüleri paylaştı. Dağ paylaşımında "İzmir’de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e tepki: İzmir’de kronik problemler almış başını gidiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi.

Yıldız Tar'ın yayınına katılan Soyer'in konuşmasından bir kesiti paylaşan Dağ şu ifadeleri kullandı:
"İzmir’de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor. Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir’e hizmettir."


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Tunç Soyer Hamza Dağ

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