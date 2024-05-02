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AK Partili isimden Abdulkadir Selvi'ye çok sert gönderme: Kibritle oynayan ya kendini ya evini yakar

02.05.2024 12:13
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, son bir haftadır yazılarıyla dikkat çekiyor. Selvi'nin Özgür Özel ile Erdoğan arasındaki görüşmenin ana maddelerini yazması ve Osman Kavala ile Demirtaş'ın durumunu gündeme getirmesine AK Partili Mücahit Birinci'den tepki geldi. Mücahit Birinci, 'Ortalık yangın yeri kimsenin aklıyla alay etmeyin kardeşim' dedi.

AK Partili isimden Abdulkadir Selvi'ye çok sert gönderme: Kibritle oynayan ya kendini ya evini yakar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel, bugün saat 16:00'da bir araya gelecek. Bu görüşme öncesinde siyaset kulisleri de hareketlendi. AK Parti eski MYK üyesi Mücahit Birinci X hesabından yaptığı paylaşımda Selvi'yi hedef alarak 'Maşallah, savcılık mütalaası gibi bir yazı. Bu ara, ya çok hukukçuyla arkadaşlık yapıyor ya da kendisi bizzat avukatlığa merak sardı.' dedi.

'ORTALIK YANGIN YERİ...' İŞTE O YAZI!

'Abdulkadir Selvi’nin yazısını okudum.

Maşallah, savcılık mütalaası gibi bir yazı. Bu ara, ya çok hukukçuyla arkadaşlık yapıyor ya da kendisi bizzat avukatlığa merak sardı.

Daha önce onlarca kere ifade ettim. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi geleceğini cezaevinde yatan bir eylemciye bağlayamaz. Bağlamaya kalkarsa, kendisi o iple “başka yerlere” bağlanmış demektir.

fasfas

Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir genel başkan bir araya geliyor.

Bu zatın yazısına göre, Sayın Cumhurbaşkanımızla Kavala'yı konuşacaklarmış!?

Gerçekten mi?

Deprem...

Ekonomi...

Rusya-Ukrayna...

Suriye...

Libya...

Kapıda bekleyen göçmen krizi...

Gazze...

İran-İsrail...

ABD seçimi...

Bunlara gerek yok değil mi?

'KİBRİTLE OYNAYAN YA EVİNİ YA KENDİNİ YAKAR'

Kavala'yı konuşsunlar...

Kimsenin aklıyla alay etmeyin kardeşim. Ortalık yangın yeri. Siz, “kibriti” konuşsunlar, çıkaralım diyorsunuz.

Aklınızı başınıza alın!

Buradan partimizin içine bir şekilde konuşlanmış ama nihayetinde temizlenecek olan, Avrupacı-Amerikancılara sesleniyorum.

Bu “Kibritle” oynayan ya kendini yakar ya evini yakar.'

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Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Selvi Mücahit Birinci ak parti
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