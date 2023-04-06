HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Partili Mustafa Şen'den anket açıklaması! 'Bir tek veri yok' deyip duyurdu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan...

AK Partili Mustafa Şen'den anket açıklaması! 'Bir tek veri yok' deyip duyurdu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan...

06.04.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça açıklanan anketler yakından takip edilmeye devam ediyor. Bazı anketlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olduğu ile ilgili paylaşımda bulunan AK Parti MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Erdoğan'ın önünde olduğuna dair bir tek veri yok" ifadelerini kullandı.

AK Partili Mustafa Şen'den anket açıklaması! 'Bir tek veri yok' deyip duyurdu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan...

Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Bazı anketlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde çıkmasının ardından AK Parti MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den konuyla ilgili paylaşım geldi.

Mustafa Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

thumbs_b_c_0e21f182fff002a60935fbe13df29e2d

"Çeşitli mecralarda Sayın Kılıçdaroğlu’nun Sayın Erdoğan’ın önünde olduğuna dair veriler görüyorum. Hiç ama hiç bir bilimsel araştırmada Sayın Kılıçdaroğlu’nun Sayın Erdoğan’ın önünde olduğuna dair bir tek veri yoktur. Sayın Akşener masadan kalkarken ‘seninle kazanamıyoruz’ derken haklıydı!"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılay'ın 'kan bağışı' çağrısına Candaş Tolga Işık'tan tepki!Kızılay'ın 'kan bağışı' çağrısına Candaş Tolga Işık'tan tepki!
Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!
Depremlerde can kaybı yükseldi!Depremlerde can kaybı yükseldi!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Şen anket

En Çok Okunan Haberler

Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"

Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"

Son anketin sonuçları dikkatleri üzerine topladı! %1.4 oy ile...

Son anketin sonuçları dikkatleri üzerine topladı! %1.4 oy ile...

Yeni mesajları ortaya çıktı! Para karşılığı cinsel ilişki teklif etmişler

Yeni mesajları ortaya çıktı! Para karşılığı cinsel ilişki teklif etmişler

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası!

4 öğretmen feci şekilde can verdi

4 öğretmen feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.