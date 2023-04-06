AK Partili Mustafa Şen'den anket açıklaması! 'Bir tek veri yok' deyip duyurdu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan...

Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Bazı anketlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde çıkmasının ardından AK Parti MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den konuyla ilgili paylaşım geldi.

Mustafa Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli mecralarda Sayın Kılıçdaroğlu’nun Sayın Erdoğan’ın önünde olduğuna dair veriler görüyorum. Hiç ama hiç bir bilimsel araştırmada Sayın Kılıçdaroğlu’nun Sayın Erdoğan’ın önünde olduğuna dair bir tek veri yoktur. Sayın Akşener masadan kalkarken ‘seninle kazanamıyoruz’ derken haklıydı!"

Çeşitli mecralarda Sn Kılıçdaroğlu’nun Sn Erdoğan’ın önünde olduğuna dair veriler görüyorum.

Hiç ama hiç bir bilimsel araştırmada Sn Kılıçdaroğlu’nun Sn Erdoğan’ın önünde olduğuna dair bir tek veri yoktur.

Sn Akşener masadan kalkarken ‘seninle kazanamıyoruz’ derken haklıydı! — MUSTAFA ŞEN (@mustafasenbd) April 6, 2023



