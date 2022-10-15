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Akaryakıt istasyonuna pompalı tüfekle geldi, ortalığı kana buladı

15.10.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişi kavga ederken dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Elinde pompalı tüfek bulunan şüpheli, kavga ettiği kişiyi bacağından vurarak yaraladı.

Olay dün gece saat 02.00 sıralarında Sultangazi Habibler Mahallesi’nde meydana geldi. 2 gün önce kavga ettikleri iddia edilen iki kişi dün gece akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Taraflar pompalı tüfek ve bıçak ile birbirine saldırdı.

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BACAĞINDAN VURULDU

Elinde pompalı tüfekli bir kişi kavga ettikleri sırasında karşı taraftaki kişi bacağından vurdu. Bacağından vurulan kişi bir süre boyunca akaryakıt istasyonu önünde yardım bekledi. Polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
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