Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından Hatay'ın çeşitli ilçelerinde gün boyunca kuvvetli yağış görüldü. Dörtyol ilçesinde ise havanın kararmasıyla birlikte aniden bastıran sağanak, su baskınlarına neden oldu. Kısa sürede caddelerde büyük su birikintileri oluşurken, derelerdeki su seviyesi de yükseldi.

ÖZERLİ ÇAYI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Şiddetli yağışın ardından Özerli Çayı'nın debisinde artış yaşandı. Sel sularının oluşturabileceği tehlikeye karşı Kemal Duduoğlu Caddesi üzerinde bulunan köprü, tedbir amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

Köprünün gidiş ve geliş yönlerinde iki ayrı noktadan ulaşım durdurulurken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

İlçenin işlek caddelerinde biriken yağmur suları, sürücülere zor anlar yaşattı. Su birikintilerine giren bazı araçlar ilerleyemeyerek yolda mahsur kaldı.

Yağışın aniden şiddetlendiğini belirten bölge sakinleri, sağanağın kısa sürede etkisini gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır