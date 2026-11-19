Olay, Milas ilçesine bağlı Bozbük açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 1 kişinin bulunduğu balık avlama teknesi, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Tekneden yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Yardım talebinin ardından bölgeye 1 Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sürüklenen teknedeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin gerçekleştirdiği kurtarma operasyonunda teknede bulunan 1 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
Motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yıldız Koyu'na güvenli şekilde yanaştırıldı.