Akasya Durağı'nın Haylaz Can'ını bir de şimdi görün! O artık 25 yaşında delikanlı!

2008-2012 yılları arasında ekrana gelen Akasya Durağı yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Akasya Durağı'nda Haylaz Can'a Erimşah Bora hayat veriyordu.

Çiçek Taksi dizisinin devamı niteliğinde çekilen Akasya Durağı dizisi, samimi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bir dönem Türk izleyicisinin gönlüne taht kurmuştu.

Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra sırra kadem bastı.

Şimdilerde 25 yaşında olan Erimşah Bora'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bora, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Fizik bölümünü kazandı ancak hayali olan oyunculuk sektörü için eğitimini yarıda bıraktı.

Daha sonra özel bir üniversitede Endüstriyel Tasarım bölümünü kazanan Erimşah Bora, aktif bir şekilde çalışma hayatına atıldı.







