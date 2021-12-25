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Akasya Durağı’nın Obayana’sı ortaya çıktı: Dondurmacıda çalışmıyorum

25.12.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden olan Akasya Durağı’nda Obayana karakteriyle hafızalara kazınan Max Bendo, yıllar sonra ortaya çıktı. Dondurmacıda çalıştığı iddia edilen Max Bende, o iddiaların doğru olmadığını söyleyerek işin gerçeğini anlattı.

Akasya Durağı’nın Obayana’sı ortaya çıktı: Dondurmacıda çalışmıyorum

Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Obayana karakteriyle hafızalara kazınan Max Bende, son günlerde hakkında çıkan dondurmacıda çalışıyor iddialarını yalanladı.

Son olarak 2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisinde rol alan Max Bendo, hakkında çıkan iddiaların iç yüzünü anlattı.

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"MESLEĞİMİ BIRAKMADIM"

Başka dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Bendo hakkında, son günlerde dondurmacıda çalıştığı iddiaları ortaya atıldı.

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Max Bendo, çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Benim dondurma sattığım ve dondurmacıda çalıştığım söyleniyor. Öyle bir şey yok. Ben bir proje için Kahramanmaraş'ta bulundum, orada da dondurmayla alakalı bir sinema filminde rol aldım. Dondurmacıda çekimler yapıldı, ben de oradaydım. Mesleğimi bırakmadım, oyunculuğa devam ediyorum" dedi.

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Öte yandan Max Bendo'nun da kadrosunda yer aldığı 'Külahıma Anlat' adlı sinema filminin nisan ayında vizyona girmesi bekleniyor.


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